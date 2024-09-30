У Росії відродився сірий ринок таксі

Через зростання цін і посилення регулятивних вимог уряду з'явився сірий ринок таксі, якого п'ять років тому ще не було.

Про йдеться у листі російської некомерційної організації "Цифрові платформи" Арсена Щельцина на адресу прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, пише місцеве видання "Коммерсант".

У документі йдеться про різке зростання кількості чатів та груп для виклику таксі. Згідно з підрахунками російського аналітичного агентства "Прессіндекс", лише у месенджері Telegram знайшли 234 групи та 29 чат-ботів для виклику таксі, а у "ВКонтакті" – 3,8 тис. груп. Крім того, у Telegram з'явилися нелегальні канали-агрегатори, які вже запровадили комісію для водіїв.

Нелегальні перевізники не проходять реєстрацію у держреєстрах і не сплачують податки, наголошує у своєму листі Щельцин.

Втрати бюджету через відхід таксистів у сіру зону можуть становити 30 млрд руб. на рік, оцінив перший заступник голови комітету Держдуми з контролю Дмитро Гусєв.

За підрахунками Росстату, у липні 2024 року проїзд на таксі з розрахунку на 1 км зріс на 26% у річному обчисленні – до 43,11 руб.

Водії, що працюють нелегально, можуть пропонувати пасажирам ціни мінімум удвічі нижчі, тому що вони не віддають агрегатору 20-30% виручки і не платять таксопарку по 2-3 тис. руб. на день за оренду автомобіля, каже голова спілки користувачів цифрових платформ "Цифровий світ" Валерій Корнєєв.

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Як повідомлялося, ціни на таксі у Росії різко зросли після ухвалення закону "Про таксі", який встановив високі вимоги до самозайнятих водіїв, які вони не можуть виконати і, відповідно, легалізуватися, каже Корнєєв. Зокрема, водії не можуть проходити щоденні медогляди та техогляди через відсутність необхідної кількості пунктів контролю.

Для повернення водіїв у легальне поле необхідно спростити роботу самозайнятих водіїв, яких зараз у Росії налічується близько 2,5 млн, вважає президент Об'єднання самозайнятих Росії Ігор Жмакін. При цьому, за його даними, наразі лише 21 тис. таких водіїв мають дозвіл на роботу в таксі.