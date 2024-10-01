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Новини
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Ще плюс 1000 МВт: "Енергоатом" підключив до мережі енергоблок однієї з АЕС

аес

Після планово-попереджувального ремонту 1 жовтня енергетики успішно під'єднали до мережі енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що блок вдалося вивести з ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну. Після виходу блоку на повну потужність енергосистема зміцниться на 1000 МВт

"Енергоатом" робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду", – наголосив очільник компанії Петро Котін.

За його словами, ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові "до роботи протягом найскладніших місяців".

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

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АЕС (814) Енергоатом (1201) електроенергія (4259)


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Ну все, теперь можно торжественно объявлять, что начинаем экспорт в ЕС... А следом, последует очередной массированный удар.
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01.10.2024 11:43 Відповісти
Підключили? Підскажіть свинособакам куди гепнути,щоб відключилась..
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01.10.2024 11:44 Відповісти
Піар понад усе: відзвітували про підключення, рашкинці почули, рознесли і все по кругу.
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01.10.2024 13:01 Відповісти

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