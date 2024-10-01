Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час засідання ухвалила рішення про схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

Таким чином Нацкомісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії. Процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження. Регулятор їх розгляне та опрацює.

Раніше повідомлялося, рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

"Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи для покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", – пояснили у Нацкомісії.

Водночас наголошується, що воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.

Нагадаємо, у квітні НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня.