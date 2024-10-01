БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
10 489 28

Нацкомісія схвалила підвищення максимальних цін на електроенергію

світло

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), під час засідання ухвалила рішення про схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

Таким чином Нацкомісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії. Процедура, зокрема, передбачає проведення відкритих обговорень, під час яких усі зацікавлені учасники ринку електричної енергії матимуть змогу надати свої пропозиції та зауваження. Регулятор їх розгляне та опрацює.

Раніше повідомлялося, рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

"Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи для покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", – пояснили у Нацкомісії.

Водночас наголошується, що воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.

Нагадаємо, у квітні НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня.

Автор: 

тарифи (1307) електроенергія (4261) НКРЕКП (1442)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
01.10.2024 13:53
+13
Ні місяця без підняття цін на електроенергію! Хто тут ще не виїхав? Пакуйтесь швидше. Бо Пуйло гнівається! Йому потрібна територія без наседення.
показати весь коментар
01.10.2024 13:49
+5
З полігону на Рівенщині втекла велика кількість мобілізованих яких мали відправити на фронт.
показати весь коментар
01.10.2024 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні місяця без підняття цін на електроенергію! Хто тут ще не виїхав? Пакуйтесь швидше. Бо Пуйло гнівається! Йому потрібна територія без наседення.
показати весь коментар
01.10.2024 13:49 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 13:53 Відповісти
Проте весело.
показати весь коментар
01.10.2024 15:21 Відповісти
При чому вони ще мріють підняти,майже до 7 гривен.
показати весь коментар
01.10.2024 16:03 Відповісти
Я дивуюсь чому вони вже цього не зробили? ЛОХторат мовчить - ЛОХторату все "нравіцца"!
показати весь коментар
01.10.2024 16:21 Відповісти
Тактика "повільного придушення",бо якщо різко підняти,можуть бути протести.
А так,щоб потроху звикали.
показати весь коментар
01.10.2024 16:30 Відповісти
А заплатить населення якщо не живими грошима то купуючи хліб,продукти ,товари, та послуги бо це все включено в ціни .
показати весь коментар
01.10.2024 13:58 Відповісти
З полігону на Рівенщині втекла велика кількість мобілізованих яких мали відправити на фронт.
показати весь коментар
01.10.2024 14:00 Відповісти
Ескадрон гусар лєтучих...)))
показати весь коментар
01.10.2024 14:21 Відповісти
Понтонну переправу через Тису
показати весь коментар
01.10.2024 14:35 Відповісти
одна баба казала?
показати весь коментар
01.10.2024 14:52 Відповісти
Коли ці ******** нажеруться ??? Ніколи . !
показати весь коментар
01.10.2024 15:24 Відповісти
будьте вы прокляты алчные твари гореть вам в аду
показати весь коментар
01.10.2024 15:53 Відповісти
так їх,а потім дружньо встаєм і оплачуємо рахунки,раби знають смак свободи
показати весь коментар
01.10.2024 17:53 Відповісти
Народ українськиц опинився між молотом і наковалнею(
показати весь коментар
01.10.2024 15:59 Відповісти
народ опинився там куди сам себе завів!!!починаючи з 91 у владі лише мерзенні потвори і майбутьні вибори покажуть що лікування не допоможе
показати весь коментар
01.10.2024 17:55 Відповісти
Нарід сам себе помістив між молотом і наковальнею. В 19 році, коли вибрав блазня. Для поржать. А Пороха ***** особисто боявся, тим більше, при Порошенку і під його керівництвом Турчинова особисто контролював дуже багато ракетних та інших програм озброєення України. А тепер дурноватий нарід, який вибрав блазня, сміеться. На кутні.
показати весь коментар
01.10.2024 19:25 Відповісти
🤣🤣🤣в цьому місці хоч і смішно але промовчу,не буду провокувати дешевноневиліковних😁😁😁😁
показати весь коментар
08.10.2024 19:34 Відповісти
Синку, твій висер зараховано . Зайди в ж.ОПу до свого хозяїна д,Ермака, отрисаєш фанфурик боярки і 200 гр. ліверки на закуску. А ще отримаєш додаткову нагороду, д,ермак ростібне свою ширіньку і дозволить тобі в черговий раз погратися з його пісею.
показати весь коментар
10.10.2024 10:00 Відповісти
синок бросал бы ты курить букварь,мозгов это не добавит,только болезнь F70 прогрессирует,и да не позорься,не лезь к людям со своими советами не будешь стоять в очереди к урологу,стоматологу и косметологическому хирургу с лицевым уклоном ,это я тебе от доброты душевной могу сказать,тому как задрочь ты последняя,ссыкло закомплексованое и жить тебе тяжко по этому злобный кусок говна,да и талант у тебя лишь один срать на вентилятор,так что смерди дальше но подальше от людей
показати весь коментар
11.10.2024 15:28 Відповісти
Півник, ти закукурікав на кацапському свинячому нарєчії, ось і вилізли твой кацапькі роги. Дрищ, тут кацапам не подають, іди до своїх, на русвесна.сру, а ми, українці кацапам не подаєм, ну хіба що ногою в кацапське рило.
показати весь коментар
11.10.2024 20:05 Відповісти
мерзенна пародія на людину,F70
головне щоб ти не плодилося,земля вже не виносить подібних
показати весь коментар
13.10.2024 12:23 Відповісти
гниды
показати весь коментар
01.10.2024 18:35 Відповісти
основні учісники ринку це Ахмєтов та Рінат?? ці договоряться)
показати весь коментар
02.10.2024 09:17 Відповісти
Дякуємо хрінпіду за наше ''щасливе'' теперішнє. Щоб ти ******!
показати весь коментар
02.10.2024 09:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 