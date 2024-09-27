У Нацкомісії з енергетики пояснили нове підвищення максимальних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 1 жовтня збільшить чинні граничні ціни на ринку електроенергії. Це допоможе усунути перешкоди для імпорту електроенергії взимку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи для покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", – пояснили у Нацкомісії.

Зазначається, що рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів.

Водночас наголошується, що воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, НКРЕКП готує підвищення максимальних цін на електроенергію з 1 листопада. Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год. Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін.

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Нагадаємо, у квітні НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня.