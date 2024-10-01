"Нова пошта" запустила власну кур’єрську доставку в Австрії

Компанія "Нова пошта" вийшла на австрійський ринок з власною курʼєрською доставкою. Це вже пʼятнадцята країна, де запрацював український поштовий оператор.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що термін доставки з України становитиме від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни – від одного дня.

"Відтепер клієнти "Нової пошти" можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, кур’єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає: документи – 700 грн, посилки до 2 кг – 800 грн, посилки до 10 кг – 1350 грн, посилки до 30 кг – 2600 грн.

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"Нова пошта" вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур’єри "Нової пошти", а решту території країни обслуговує наш партнер – компанія GLS. Ми дотримуємось нашої мети – логістично з’єднати Україну з ЄС", – говорить Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Вже наступного року компанія планує зробити можливою відправку посилок з адреси кур’єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал.

Раніше повідомлялося, що за підсумками другого кварталу українська група компаній Nova ("Нова пошта") змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.