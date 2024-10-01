В Україні відбувся перший аукціон з оренди держземлі

В Україні відбувся перший земельний аукціон на оренду держземлі в межах проєкту "Земельний банк".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

За сільськогосподарську ділянку понад 115 га на Вінниччині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду становила понад 3 млн грн.

За словами міністра, загалом сьогодні Фонд держмайна на платформі "Прозорро.Продажі" проведе 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн торгів підуть в державний та місцевий бюджети.

До кінця року ФДМ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України.

Площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Як повідомлялося, 17 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.