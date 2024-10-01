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Кабмін запустив сертифікацію шкіл операторів безпілотників

дрон

Кабінет Міністрів схвалив запуск експериментального проєкту із сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність", – написав Шмигаль.

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Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що пропозицію запровадити сертифікацію шкіл зовнішніх пілотів (операторів) безпілотників на розгляд уряду внесли Мінцифри та Міноборони. За їх ініціативою Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту для запровадження такої сертифікації.

"Метою реалізації проекту є нарощення спроможностей щодо підготовки зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів, зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів - інструкторів, членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів/безпілотних авіаційних комплексів для задоволення потреб сил безпеки та сил оборони", – написав Мельничук у Telegram.

Автор: 

безпілотник (538) Кабмін (7764) сертифікат (214) школа (252) дрони (366)


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Метою реалізації проекту є нарощення спроможностей.... a ņe na oborot ļi polučaetsa....?
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01.10.2024 15:59 Відповісти
все правильно!
сертифікація, ліцензія.
оплатив зареєструвався, оплатив став до черги. поки туди сюди, десь через пів року розглянуть заявку. але, як шо, бажаєш скоріше, то сам знаєш...
чи ви вирішили, що чиновник пройде мимо дармових грошей?
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01.10.2024 16:08 Відповісти
Если они берутся,то ничего хорошего из этого не выйдет.
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01.10.2024 16:10 Відповісти
Їрмаку позвонили з мацкви, сказали що загубили списки операторів дронів. Довелось щось придумувати
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01.10.2024 16:11 Відповісти
мета - заробити кошти на цій сертіфікації. Бо крашій сертіфікат - це результати на полі бою, а не якісь довідки міністерських шмаркачів
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01.10.2024 16:20 Відповісти

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