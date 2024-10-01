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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

валюта

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, але зміцнився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 2 жовтня, на рівні 41,2476 грн/$, порівняно із 41,2199 грн/$ у вівторок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу на 44 копійки – до 45,7106 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2186) гривня (1555) курс (1510) НБУ (9314) обмін валюти (713)


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