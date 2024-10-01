Без грантів від партнерів: Надходження до держбюджету у вересні впали у 3 рази

У вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі менше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у вересні становили 64,3 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд гривень.

При цьому грантів для фінансування дефіциту держбюджету від міжнародних партнерів у вересні не надходило, свідчить повідомлення Мінфіну.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 37,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування (станом на 28 вересня).

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Як повідомлялося, у серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у липні. У тому числі, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Нагадаємо, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

У червні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні – 158,1 млрд грн, у лютому – 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.