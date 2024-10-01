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Новини
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Без грантів від партнерів: Надходження до держбюджету у вересні впали у 3 рази

бюджет,війна,податки

У вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі менше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у вересні становили 64,3 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд гривень.

При цьому грантів для фінансування дефіциту держбюджету від міжнародних партнерів у вересні не надходило, свідчить повідомлення Мінфіну.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками вересня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 37,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування (станом на 28 вересня).

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Як повідомлялося, у серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у липні. У тому числі, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Нагадаємо, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.

У червні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 138 млрд гривень.

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні – 158,1 млрд грн, у лютому – 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.

Автор: 

держбюджет (1576) держборг (1090) Мінфін (2939)


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З Бєні.Піні,Рінатіка,Суркісів,ГарріКорогодсково,суддів тощо не пробували трошки отримати податків?
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01.10.2024 16:26 Відповісти
А великорозумний гетманців з верховноі зради не планує скоротити розкрадання коштів своіх попличників?
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01.10.2024 19:23 Відповісти
по уму, робітників всіх галузей, що приносять валюту до бюджету, потрібно було автоматично забронювати!
всіх, хто смокче з буджету - відправити захищати свою дойну корову
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01.10.2024 16:40 Відповісти
А роблять майже навпаки.
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01.10.2024 16:58 Відповісти
Не можна красти і допомогу вимагати
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01.10.2024 17:13 Відповісти
Печально все це,Україна ледве витягує війну....
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01.10.2024 17:46 Відповісти
Гетьмановичу из моцквы придет очередная похвала и премия,его семья в Париже с голоду не подохнет.
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01.10.2024 18:09 Відповісти

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