Бюджет-2025: Більше половини із 43 мільярдів для Дорожнього фонду піде на виплату боргів часів "Великого будівництва"

Більше половини коштів, передбачених у проєкті держбюджету для Дорожнього фонду, спрямують на виплату боргів "Укравтодору", залучених для будівництва та ремонту доріг у попередні роки.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів на брифінгу, передає БізнесЦензор.

Він нагадав, що цього року кошти на Дорожній фонд не виділяли, тому ремонт доріг фінансували із резервного фонду держбюджету.

"Які наслідки того, що ми обнулили Дорожнього фонду в цьому році? Це те, що ми фінансували потреби дорожнього господарства за рахунок резервного фонду. Я вважаю, що це не досить якісне рішення. Тому більш доцільним є спрямування цих коштів в окремий фонд, як це було, для того, щоб мати можливість і борги виплачувати. Там більша частина йде на виплату боргових зобов'язань саме, взятих у попередні роки", – сказав міністр.

"Для нас це була досить ризикова історія, яка постійно створювала бюджетне напруження, – потреба і заявки конкретних територій через необхідність ремонту доріг, особливо наближених до територій, де ведуться бойові дії, через постійні обстріли і необхідність їх ремонтувати. Системний підхід, можливо, призведе до більш якісного розподілу цих коштів. І я ще раз наголошую, що більше половини цих коштів, які зараз там зарезервовані, – це погашення попередніх боргових зобов'язань", – додав Марченко.

Згідно із текстом законопроєкту "Про державний бюджет на 2025 рік" №12000 на сайті Верховної Ради, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури (створене на базі "Укравтодору") передбачено видатки в обсязі 11,32 млрд грн – на розвиток мережі та утримання доріг державного значення, ще 24,35 млрд грн спрямують на виплату кредитів, залучених на ремонт та будівництво доріг під гарантії держави у попередні роки. Ще 6,6 млрд грн виділять на ремонт та утримання доріг місцевим бюджетам.

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Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету на 2025 рік витрати на Державний дорожній фонд передбачені у сумі 43,2 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні Кабмін перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу для його реструктуризації.

Йдеться про серію єврооблігацій, розмішених у червні 2021 року на загальну суму $700 млн під державні гарантії. Залучені кошти планували витратити на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського. Крім того, у той же період "Укравтодор" активно залучав для будівництва доріг позики під гарантію держави від держбанків.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.