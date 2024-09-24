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Новини
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Бюджет-2025: Більше половини із 43 мільярдів для Дорожнього фонду піде на виплату боргів часів "Великого будівництва"

будівництво

Більше половини коштів, передбачених у проєкті держбюджету для Дорожнього фонду, спрямують на виплату боргів "Укравтодору", залучених для будівництва та ремонту доріг у попередні роки.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів на брифінгу, передає БізнесЦензор.

Він нагадав, що цього року кошти на Дорожній фонд не виділяли, тому ремонт доріг фінансували із резервного фонду держбюджету.

"Які наслідки того, що ми обнулили Дорожнього фонду в цьому році? Це те, що ми фінансували потреби дорожнього господарства за рахунок резервного фонду. Я вважаю, що це не досить якісне рішення. Тому більш доцільним є спрямування цих коштів в окремий фонд, як це було, для того, щоб мати можливість і борги виплачувати. Там більша частина йде на виплату боргових зобов'язань саме, взятих у попередні роки", – сказав міністр.

"Для нас це була досить ризикова історія, яка постійно створювала бюджетне напруження, – потреба і заявки конкретних територій через необхідність ремонту доріг, особливо наближених до територій, де ведуться бойові дії, через постійні обстріли і необхідність їх ремонтувати. Системний підхід, можливо, призведе до більш якісного розподілу цих коштів. І я ще раз наголошую, що більше половини цих коштів, які зараз там зарезервовані, – це погашення попередніх боргових зобов'язань", – додав Марченко.

Згідно із текстом законопроєкту "Про державний бюджет на 2025 рік" №12000 на сайті Верховної Ради, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури (створене на базі "Укравтодору") передбачено видатки в обсязі 11,32 млрд грн – на розвиток мережі та утримання доріг державного значення, ще 24,35 млрд грн спрямують на виплату кредитів, залучених на ремонт та будівництво доріг під гарантії держави у попередні роки. Ще 6,6 млрд грн виділять на ремонт та утримання доріг місцевим бюджетам.

Читайте також: Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців

Як повідомлялося, у проєкті державного бюджету на 2025 рік витрати на Державний дорожній фонд передбачені у сумі 43,2 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні Кабмін перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу для його реструктуризації.

Йдеться про серію єврооблігацій, розмішених у червні 2021 року на загальну суму $700 млн під державні гарантії. Залучені кошти планували витратити на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського. Крім того, у той же період "Укравтодор" активно залучав для будівництва доріг позики під гарантію держави від держбанків. 

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Автор: 

держбюджет (1573) держборг (1089) дороги (1573) Кабмін (7757) Дорожній фонд (22) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+14
Просто это зеленое чмо рассчитывало что его долги придется отдавать уже следующей власти, выбранной в 2024 году. Оно крало в долг.
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24.09.2024 18:53
+9
От 3,14дораси, продовжують 3,14здити життя солдат та офіцерів ЗСУ.
********, а ви як оцінюєтє цю смердючу новину?
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24.09.2024 18:40
+6
Якби Кинжал прилетів в "Украв тодор", Україна видихнула б полегшенням.
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24.09.2024 18:32
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Якби Кинжал прилетів в "Украв тодор", Україна видихнула б полегшенням.
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24.09.2024 18:32 Відповісти
Потрібна ІПсО, потрібнен рівень Червінського, щоб переконати "ждунів" що там жирна ціль і заохотити злити координати
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24.09.2024 19:46 Відповісти
От 3,14дораси, продовжують 3,14здити життя солдат та офіцерів ЗСУ.
********, а ви як оцінюєтє цю смердючу новину?
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24.09.2024 18:40 Відповісти
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24.09.2024 19:52 Відповісти
Ані "ржут".
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24.09.2024 20:54 Відповісти
Просто это зеленое чмо рассчитывало что его долги придется отдавать уже следующей власти, выбранной в 2024 году. Оно крало в долг.
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24.09.2024 18:53 Відповісти
Вони і зараз, в цю продовжують красти на дорогах.
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24.09.2024 19:45 Відповісти
Кому винна Україна? З іноземними позичальниками борги заморозили і перенесли на майбутнє. Можливо Україна заборгувала нашім зеленим позичайникам? Де інфа кому ми заборгували?
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24.09.2024 19:04 Відповісти
Ліва кишеня заборгувала правій. Бюджет заборгував кишеньковим підрядникам ОПЗЄ.

То західним компаніям можна не віддавати борги. А заради ЗЄрмаків останні штани треба знімати.
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25.09.2024 01:07 Відповісти
борги цього нібито фонду перекинули на державу... що воно несе? який системний підхід? вони просто тирять наші гроші
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24.09.2024 19:14 Відповісти
Красиво... "Развєлі как катят"©
Наробили збитків стільки, що й майбутні бюджети будуть в напрязі...😡

п.с. колись казав про Госрезерв, який обікрали миші-шкідникі : вони не криючись тирили, бо вважали що ніхто вже не спитає !!! (Тобо готувались до того що держава впаде від удару мордора) . Час показав що догадки нажаль були логічні, правдиві((((( і так у всьому - розорили військовий бюджет, знаючи що пу нападе , щоб собі на офшори наскирдувати
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24.09.2024 19:44 Відповісти
Як в анекдоті про мужика і ( о простітє толєрасти що всує згадав ) єврея - і топора немає і гроші винен і наче б то 🤔 все правильно.....
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24.09.2024 19:49 Відповісти
Так заморозьте виплати самим собі, Марченко!
От встане Фельмаршал, Їрмак, Тимошенко, Шаурма, Рєзніченко і заявлять- "ці борги перед нашими подєльніками по розкраданню бюджетних грошей, ми їм ці борги прощаємо.."
Дєлов то?
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24.09.2024 19:49 Відповісти
О, банда Зєлі ще собі трохи на краде...
Правильно, лохів 73% потрібно доїти...
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24.09.2024 20:12 Відповісти
Дороги залишилися на окупованому Півдні, а борги у держбюджета...
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24.09.2024 20:57 Відповісти
Оце *******... ПроЄкт завершений, а справа досі гроші збирає...
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24.09.2024 21:05 Відповісти
Bodnar
За Євро 20/12 борги віддавали років сім...
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25.09.2024 09:15 Відповісти
так то віддавали, а тут під час війни згрібають
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25.09.2024 11:12 Відповісти
Вже й "великого будівництва" начебто немає, але зелені гниди все ще продовжують наживатися на ньому.
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24.09.2024 22:08 Відповісти
Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців
Джерело: https://biz.censor.net/n3511575
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24.09.2024 22:57 Відповісти
Навіть вирви від бойових дій ворога потрібно зарівняти
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25.09.2024 08:43 Відповісти

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