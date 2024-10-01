Кабмін змінив правила продажу автомобілів через посередників

Кабінет Міністрів змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, зобов'язавши продавців для укладання договору купівлі-продажу подавати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, – довідку про середню вартість або експертну оцінку вартості авто.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У міністерстві нагадали, що продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль за ставкою 5%, а на третій автомобіль на рік та більше – 18%. Без сплати податку можна продавати лише одне легкове авто на рік. Водночас продавець вантажного автомобіля має сплатити з першого проданого авто 5%, а з другого і наступних – 18%.

При цьому, коли громадянин продає легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою. Водночас посередники часто занижують вартість автомобілів, які вони перепродують.

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"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн", – пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

За його словами, такі випадки непоодинокі і "продаж автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн – це не алегорія, а реальність".

"Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн", – додав Драп’ятий.

Очікується, що затверджені Кабміном зміни збільшать надходження до державного бюджету.

Загалом станом на серпень 2024 року в Україні працювало 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгівельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.