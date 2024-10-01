Кабмін змінив правила продажу автомобілів через посередників
Кабінет Міністрів змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, зобов'язавши продавців для укладання договору купівлі-продажу подавати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, – довідку про середню вартість або експертну оцінку вартості авто.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
У міністерстві нагадали, що продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль за ставкою 5%, а на третій автомобіль на рік та більше – 18%. Без сплати податку можна продавати лише одне легкове авто на рік. Водночас продавець вантажного автомобіля має сплатити з першого проданого авто 5%, а з другого і наступних – 18%.
При цьому, коли громадянин продає легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою. Водночас посередники часто занижують вартість автомобілів, які вони перепродують.
"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн", – пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
За його словами, такі випадки непоодинокі і "продаж автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн – це не алегорія, а реальність".
"Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн", – додав Драп’ятий.
Очікується, що затверджені Кабміном зміни збільшать надходження до державного бюджету.
Загалом станом на серпень 2024 року в Україні працювало 3,5 тис. суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгівельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.
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