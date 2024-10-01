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Новини
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Попит українців на нові авто у вересні обвалився на 30%. У чому причина

авто

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

"Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків", – наголошують аналітики.

Водночас відносно вересня 2023 року попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).

Зазначається, що лідерство на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць українці зареєстрували 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові "Тойоти" зменшився на 13%.

Другий результат у Renault – 541 авто, що на 21% більше, ніж торік, на третьому місці Skoda – 443 (-5%). Замикають п’ятірку лідерів BMW – 433 одиниці (-12% ) та Volkswagen – 336 (-48%).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю Renault Duster – 504 реєстрації.

Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Як повідомлялося, у серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

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авто (4141) продаж (2072)


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Купити машину і зї...ати звідси - мрія багатьох
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01.10.2024 16:04 Відповісти
Не каждый джип доплывет до середины Тисы
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01.10.2024 16:06 Відповісти

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