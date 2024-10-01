Два роки програми пільгової іпотеки "єОселя": У Мінекономіки розповіли про результати

За два роки роботи програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" покращити житлові умови змогли понад 13 тисяч українських родин, а сума виданих кредитів в межах програми перевищила 21 мільярд гривень.

Більше половини усіх виданих в межах програми кредитів отримали родини військовослужбовців та правоохоронців, повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

У 2023 році за програмою українці отримали 5 855 кредитів на суму 8,85 мільярда гривень. Від початку 2024 року – ще 6 792 кредити на 11,6 мільярда гривень.

Найбільше кредитів за програмою видано в Київській області (3 568) та Києві (2 517). Також серед лідерів – Львівщина (781 кредит), Одещина (633) та Вінниччина (610).

Сьогодні серед партнерів "єОселі" – 12 банків, в яких можна отримати кредит та 82 забудовники, що будують житло для українців.

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Нагадаємо, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" стартувала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі вона пропонувала доступну іпотеку під 3% для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків та науковців. Пізніше програма була розширена: можливість взяти кредит під 7% отримали всі українці, що потребували покращення житлових умов.

Як повідомлялося, за два роки уряд неодноразово змінював умови програми "єОселя".

Наприклад, з початку 2024 року в українців з’явилася можливість купувати приватні будинки. З 19 вересня перший внесок можна сплачувати сертифікатом "єВідновлення". А згодом молодь матиме змогу взяти пільговий кредит, сплативши мінімальний перший внесок від 10%.