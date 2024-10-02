"Укрпошта" заморожує тарифи на доставку щонайменше до кінця року

АТ "Укрпошта" прийняла рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, прийняли рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, вирішили підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів", – зазначив він.

Зі свого боку Смілянський сподівається, що бізнеси підтримають "Укрпошту" через збільшення обсягів.

"Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але й якісної доставки. Тому "Укрпошта" також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість", – наголошує очільник компанії.

Тож, за його словами, упродовж жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Також в "Укрпошті" планують запустити новий мобільний застосунок та інші нововведення.

Напередодні стало відомо, що "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Ціни піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки.