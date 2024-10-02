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Новини
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"Укрпошта" заморожує тарифи на доставку щонайменше до кінця року

укрпочта,укрпошта

АТ "Укрпошта" прийняла рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми розуміємо рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, прийняли рішення про збільшення тарифів. Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, вирішили підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів", – зазначив він.

Зі свого боку Смілянський сподівається, що бізнеси підтримають "Укрпошту" через збільшення обсягів.

"Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але й якісної доставки. Тому "Укрпошта" також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість", – наголошує очільник компанії.

Тож, за його словами, упродовж жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Також в "Укрпошті" планують запустити новий мобільний застосунок та інші нововведення.

Напередодні стало відомо, що "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Ціни піднімуться в середньому на 10 грн залежно від категорії посилки.

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Хороший маркетинговий хід від Укрпошти на фоні чергового здорожчання послуг Нової пошти.
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02.10.2024 10:25 Відповісти
Тмм більше до кінця року залишилось 3 місяці
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02.10.2024 10:39 Відповісти
Доречі, відправляв в понеділок ранком Укрпоштую посилку. Київ - Львів.
На диво у вівторок ввечері вже отримали.
Приємно вражений. Так скоро ніколи не було...........
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02.10.2024 10:31 Відповісти
Хоч якась добра новина для пересічних. Ще б зп пан Смілянський свою врізав би на користь листоношам
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02.10.2024 10:39 Відповісти
Так він як агент Нової Пошти і добиває Укрпошту на користь НП.
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02.10.2024 11:40 Відповісти
укрпошта то біль
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02.10.2024 15:26 Відповісти

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