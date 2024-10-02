АРМА отримала в управління сигаретну фабрику. Її пов’язують з контрабандистом Альперіним

Лінію з масового виробництва сигарет компанії відомого підсанкційного одеського контрабандиста передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Як зазначається у судовому реєстрі, йдеться про обладнання, заарештоване після обшуків на заводі "Оріон Тобакко" в Одеській області. За даними liga.net, компанія близька до підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Наприкінці липня 2022 року детективи БЕБ встановили, що згадуване підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та продавало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

Під час досудового розслідування детективи провели обшуки складських та виробничих приміщень товариства, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів в Одеській області.

Тоді правоохоронці вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування, упакування тютюнових виробів, понад 1,2 млн пачок сигарет різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого склала 70 млн грн.

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За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

Судові засідання тривали з початку 2023 року, вилучену лінію було арештовано.

Як повідомлялося, раніше у травні БЕБ провело обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох вітчизняних виробників сигарет. Їх підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової продукції та її подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.