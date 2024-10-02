Американська IT-компанія ABBYY звільнила співробітників із громадянством Росії

Американська IT-компанія ABBYY звільнила працівників із громадянством РФ зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.

Про це повідомили вже колишні співробітники з кіпрського та сербського офісів, передає Радіо Свобода.

"У неділю ввечері (29 вересня) у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде – відключено чат, Мandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", – розповів журналістам звільнений співробітник сербського підрозділу ABBYY.

За його словами, на зустрічі було близько 100 людей, а потім такі ж зустрічі провели для російських співробітників угорського та кіпрського офісів. Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але "що з ними буде далі – незрозуміло".

Читайте також: Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени

На його думку, однією з причин звільнення є те, що клієнти – великі американські компанії. "Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення", – додав співрозмовник.

Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. У 2022 році ABBYY пішла з Росії.

Як повідомлялося, Google заблокував підтвердження нових облікових записів за допомогою російських телефонних номерів