Американська IT-компанія ABBYY звільнила співробітників із громадянством Росії
Американська IT-компанія ABBYY звільнила працівників із громадянством РФ зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.
Про це повідомили вже колишні співробітники з кіпрського та сербського офісів, передає Радіо Свобода.
"У неділю ввечері (29 вересня) у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде – відключено чат, Мandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", – розповів журналістам звільнений співробітник сербського підрозділу ABBYY.
За його словами, на зустрічі було близько 100 людей, а потім такі ж зустрічі провели для російських співробітників угорського та кіпрського офісів. Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але "що з ними буде далі – незрозуміло".
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На його думку, однією з причин звільнення є те, що клієнти – великі американські компанії. "Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення", – додав співрозмовник.
Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. У 2022 році ABBYY пішла з Росії.
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розпівзлась коричнева фсбєшна жижа по усьому світу - треба багатьом відмиватися
ABBYY is an American (formerly based out of Russia) technology company specializing in document processing, data capture, process mining and optical character recognition (OCR).
Компания основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном под названием «BIT Software». В 1997 года компания была переименована в «ABBYY».
Хтось вірить в бившіх русскіх?
Полный кипучей энергии Давид Ян - человек талантливый во всех отношениях. Он родился в Ереване у матери-армянки и отца-китайца, и к 47 годам успел построить технологическую империю (ABBYY),
Виключення - хіба що Сергій Брін. Але він єврей, який емігрував з СРСР ще у дошкільному віці. Ян же встиг отримати вищу освіту та відкрити компанію.