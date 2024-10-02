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Новини
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Американська IT-компанія ABBYY звільнила співробітників із громадянством Росії

ABBYY

Американська IT-компанія ABBYY звільнила працівників із громадянством РФ зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.

Про це повідомили вже колишні співробітники з кіпрського та сербського офісів, передає Радіо Свобода.

"У неділю ввечері (29 вересня) у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде – відключено чат, Мandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі", щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури", – розповів журналістам звільнений співробітник сербського підрозділу ABBYY.

За його словами, на зустрічі було близько 100 людей, а потім такі ж зустрічі провели для російських співробітників угорського та кіпрського офісів. Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але "що з ними буде далі – незрозуміло".

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На його думку, однією з причин звільнення є те, що клієнти – великі американські компанії. "Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення", – додав співрозмовник.

Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. У 2022 році ABBYY пішла з Росії.

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Автор: 

росія (14276) звільнення (1005) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547)


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Топ коментарі
+17
Правильно! Гнать кацапських шпигунів звідусіль!
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02.10.2024 11:31
+10
Кацапідорів в *****
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02.10.2024 11:31
+10
Кожен громадянин кацапстану може бути шпигуном. Але не кожний шпигун - громадянин кацапстану.
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02.10.2024 11:32
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Правильно! Гнать кацапських шпигунів звідусіль!
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02.10.2024 11:31 Відповісти
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02.10.2024 11:41 Відповісти
Кацапідорів в *****
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02.10.2024 11:31 Відповісти
Кожен громадянин кацапстану може бути шпигуном. Але не кожний шпигун - громадянин кацапстану.
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02.10.2024 11:32 Відповісти
Цей власник Давід Ян скориш за все завербован ФСБ і тихо працював на неї. Якщо туди вийде ЦРУ - вони такого цікавого накопають.
розпівзлась коричнева фсбєшна жижа по усьому світу - треба багатьом відмиватися
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02.10.2024 11:53 Відповісти
Американська?
ABBYY is an American (formerly based out of Russia) technology company specializing in document processing, data capture, process mining and optical character recognition (OCR).
Компания основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном под названием «BIT Software». В 1997 года компания была переименована в «ABBYY».
Хтось вірить в бившіх русскіх?
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02.10.2024 11:41 Відповісти
Д.Я.: Да. Я считаю Армению родиной. И Китай я считаю родиной. Я вообще считаю, что у меня три родины - Китай, Армения и Россия. Я в Армении вырос, я там закончил ереванскую физматшколу,
Полный кипучей энергии Давид Ян - человек талантливый во всех отношениях. Он родился в Ереване у матери-армянки и отца-китайца, и к 47 годам успел построить технологическую империю (ABBYY),
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02.10.2024 11:47 Відповісти
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02.10.2024 11:48 Відповісти
Зв'язки з росією - це вже на все життя, як правило.
Виключення - хіба що Сергій Брін. Але він єврей, який емігрував з СРСР ще у дошкільному віці. Ян же встиг отримати вищу освіту та відкрити компанію.
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02.10.2024 11:55 Відповісти
ну він кагбе і не рузге, вчився тільки там, а цікаво де була перша реєстрація компанії, мабуть таки на кацапії
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02.10.2024 13:58 Відповісти
Ах, яке мудре, хоча й дуже спізніле рішення!
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02.10.2024 11:50 Відповісти
Як же все логічно та правильно: "ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі". який може бути рух вперед, якщо є хоть щось росіянське. Людожери, варвари та прогрес є несумісними речами. До гальмівного щодо прогресу слід віднести також крадівництво, коррупцію, брехню, в тому числі на кшталт "какая разніца", відсутність бажання розвиватися (ліннощі) тощо.
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02.10.2024 12:08 Відповісти
До 2022-го года это была российская компания, управляемая российским евреем. Западные из-за сраной политкорректности никогда бы так не поступили.
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02.10.2024 12:26 Відповісти
Як жеж тебе, кацапура, під кожною новиною коробить.... 15 р. від ***** затримують?
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02.10.2024 15:14 Відповісти
Їм би ще код продуктів ретельно перевірити на наявність бекдорів...
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02.10.2024 12:37 Відповісти
софт від ABBYY запам"ятався саме бекдорами...
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02.10.2024 13:19 Відповісти
Всьо, чьто ні дєлаєтся - всьо к лучшему.
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02.10.2024 13:40 Відповісти
Кацапу нема що робити у цивілізації, проти якої він воює. У Є.б.еня - жерти своє скрЄпне лайно.
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02.10.2024 15:13 Відповісти

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