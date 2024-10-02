Німеччина передасть Україні шість великих генераторів на лікарень та водоканалів

Німеччина передасть Україні шість великих генераторів електроенергії у межах підготовки до зими.

Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

Зазначається, що ці генератори стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах.

"П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi", – уточнили у посольстві.

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.