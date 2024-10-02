В Україні запрацював адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні

Із 1 жовтня в Україні запрацювало державне підприємство "Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Підприємство виконуватиме функції адміністратора містобудівного кадастру, а також буде адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).

"Завдання адміністратора – забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління Містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проектування, забудови та управління нерухомістю по всій країні", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що робота містобудівного кадастру на держрівні сприятиме підвищенню прозорості у містобудуванні, розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

Пізніше цього тижня Міністерство проведе зустріч з обласними військовими адміністраціями для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.

Уже 10 жовтня заплановано проведення першого навчання громад по роботі функціоналу замовника містобудівної документації.

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Про те, що в Україні запрацює Містобудівний кадастр на державному рівні (МБКД), який дасть змогу всім муніципалітетам, органам архітектури та архітекторам працювати в єдиній цифровій системі, повідомлялося в середині червня. Тоді відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів.

Тоді в Міністерстві цифрової трансформації зауважили, що на період воєнного стану доступ до низки геоданих кадастру буде обмежено, проте знайти та перевірити основну актуальну інформацію щодо містобудівництва стане легше.