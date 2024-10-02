За рік на ремонт в укриттях у Києві витратили понад мільярд, – КМДА

У 2023 році столиця витратила 1,4 млрд грн на ремонтні роботи в укриттях.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.

"У 2022 році було проведено ремонтні роботи у 563 укриттях. На це було витрачено 323 млн грн. У 2023 році були виконані ремонтні роботи у 1105 об’єктах фонду захисних споруд, це все ми кажемо про комунальні об’єкти, там, де місто може вкладати кошти на відновлювальні роботи, у 2023 році було витрачено 1 млрд 443 млн на виконання робіт. У 2024 році вже заплановано півтора мільярда гривень на виконання ремонтних робіт", – сказав Ткачук.

За його словами, цього року у Києві також розпочато будівництво захисних споруд у закладах освіти, які не облаштовані укриттями.

" До кінця року ми очікуємо інформацію від районних адміністрацій по будівництву захисних споруд", – повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

На запитання, чи будуть закладатися кошти на ремонт захисних споруд столиці у 2025 році, відповів: "Так, ми будемо планувати в більшому об’ємі кошти на ремонтні роботи і будемо виконувати цю роботу, і виконуємо її постійно".

Як повідомлялося, влада Херсону витратить 300 мільйонів на будівництво шкільних укриттів за секретними цінами