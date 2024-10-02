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За рік на ремонт в укриттях у Києві витратили понад мільярд, – КМДА

укриття

У 2023 році столиця витратила 1,4 млрд грн на ремонтні роботи в укриттях.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, передає Укрінформ.

"У 2022 році було проведено ремонтні роботи у 563 укриттях. На це було витрачено 323 млн грн. У 2023 році були виконані ремонтні роботи у 1105 об’єктах фонду захисних споруд, це все ми кажемо про комунальні об’єкти, там, де місто може вкладати кошти на відновлювальні роботи, у 2023 році було витрачено 1 млрд 443 млн на виконання робіт. У 2024 році вже заплановано півтора мільярда гривень на виконання ремонтних робіт", – сказав Ткачук.

За його словами, цього року у Києві також розпочато будівництво захисних споруд у закладах освіти, які не облаштовані укриттями.

" До кінця року ми очікуємо інформацію від районних адміністрацій по будівництву захисних споруд", – повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

На запитання, чи будуть закладатися кошти на ремонт захисних споруд столиці у 2025 році, відповів: "Так, ми будемо планувати в більшому об’ємі кошти на ремонтні роботи і будемо виконувати цю роботу, і виконуємо її постійно".

Як повідомлялося, влада Херсону витратить 300 мільйонів на будівництво шкільних укриттів за секретними цінами

Автор: 

КМДА (863) ремонт (1482) укриття (103)


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За рік на ремонт в укриттях у Києві витратили понад мільярд

Каррарський мармур, малахіт, позолота і таке інше - воно ж не дешеве, ставимося з рзумінням.
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02.10.2024 16:00 Відповісти

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