Майже всі українці заощаджують електроенергію та виступають за компенсацію, – опитування

Майже всі українці – 96% – заявили, що намагаються ощадливо використовувати електроенергію. Із них 74% роблять це завжди, а 22% – час від часу.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому, не намагаються заощаджувати світло 4% респондентів.

Крім того, 83% опитаних вважають доцільним впровадити грошову компенсацію за зменшення споживання електроенергії, як стимулювання економії світла. Проти такої ініціативи виступають 15% людей.

93% опитаних зазначили, що завжди вчасно сплачують рахунки за спожиту електроенергію. 6% сплачує рахунки вчасно час від часу.

Опитування тривало 20-23 вересня. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.