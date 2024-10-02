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Новини
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Майже всі українці заощаджують електроенергію та виступають за компенсацію, – опитування

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Майже всі українці – 96% – заявили, що намагаються ощадливо використовувати електроенергію. Із них 74% роблять це завжди, а 22% – час від часу.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому, не намагаються заощаджувати світло 4% респондентів.

Чи заощаджують українці електроенергію

Крім того, 83% опитаних вважають доцільним впровадити грошову компенсацію за зменшення споживання електроенергії, як стимулювання економії світла. Проти такої ініціативи виступають 15% людей.

93% опитаних зазначили, що завжди вчасно сплачують рахунки за спожиту електроенергію. 6% сплачує рахунки вчасно час від часу.

Опитування тривало 20-23 вересня. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

Автор: 

компенсації (336) комунальні послуги (338) електроенергія (4261) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+5
А как экономить электроэнергию? Я использую ровно столько сколько мне нужно. Бред какой-та кароче
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02.10.2024 15:01
+2
Крім того, 83% опитаних вважають доцільним впровадити грошову компенсацію,Це так вважають корупціонери і грабіжники, котрі збираються чистити бюджет України .Якщо в державі багато компенсацій.це вказує на те.що державою цією заправляють корупціонери.Краще дати українцям добре грошове запезпечення,нехай самі платять...
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02.10.2024 15:11
+1
к примеру лед лампочка 10 ват * 3 комнаты даст такой эффект. это не о чем вообще. это тоже самое что экономить на спичках
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02.10.2024 15:10
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А как экономить электроэнергию? Я использую ровно столько сколько мне нужно. Бред какой-та кароче
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02.10.2024 15:01 Відповісти
у мене сусід, в будинку навпроти, трикімнатна квартира. така ілюмінація, як в хірургії, у всіх кімнатах. і всю ніч світиться на кухні.
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02.10.2024 15:08 Відповісти
к примеру лед лампочка 10 ват * 3 комнаты даст такой эффект. это не о чем вообще. это тоже самое что экономить на спичках
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02.10.2024 15:10 Відповісти
нєнє.
на сірниках економити не треба.
сірниками можна в зубах колупатися.
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02.10.2024 15:15 Відповісти
"...сірниками можна в зубах колупатися..." і знову класти в коробочку.
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02.10.2024 18:01 Відповісти
Напиши лист-повідомлення. Доводжу до Вашого відома, що товариш в будинку напроти не ощадливо використовує електроенергію. Вночі зайнятися нічим?
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02.10.2024 16:00 Відповісти
лапті, ви такі кумедні. палитесь на дрібницях.
писати доноси, це у вас генетично.
жодному, справжньому українцю, такого ніколи в голову не прийде.
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02.10.2024 16:10 Відповісти
Може, у нього таракани.
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02.10.2024 18:03 Відповісти
Я заборонив дружині користуватись праскою.
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02.10.2024 18:13 Відповісти
Крім того, 83% опитаних вважають доцільним впровадити грошову компенсацію,Це так вважають корупціонери і грабіжники, котрі збираються чистити бюджет України .Якщо в державі багато компенсацій.це вказує на те.що державою цією заправляють корупціонери.Краще дати українцям добре грошове запезпечення,нехай самі платять...
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02.10.2024 15:11 Відповісти
А при опитуванні дізнавалися чи зареєстрований в резерві? Бо якщо ні то опитувати заборонено.
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02.10.2024 15:15 Відповісти
Тупе, Гетманьсько_зеленожижівське бидло. Нехай Лєнка, пиїїїїїду.у канаві миєть. Суки
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02.10.2024 15:33 Відповісти
Не достатньо заощаджують! Скоро виставлять таку ціну за електроенергію, що самі відмикати будуть, а не Зельоні блекаути!
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02.10.2024 15:41 Відповісти
Хитре опитування... Не економлять гроші на грабіжницьких тарифах а заощаджують електроенергію...
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02.10.2024 16:03 Відповісти
Так і є, я пенсіонер і дуже став заощаджувати, з новими тарифами. Бо, аби сиди в темноті, або
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02.10.2024 16:24 Відповісти
Пенсам треба допомогти державі-поскоріше склеїти ласти та в деревяний макинтош щоб грала музика але її пенс вже не чув...
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02.10.2024 16:57 Відповісти
Пенсіонер-це перший ворог для держави і його місце під вишеньки на цвинтарі.
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02.10.2024 16:58 Відповісти
Незнаю, я не економлю, живу як і раніше. Але у мене що до повномасштабки шо зараз виходить від 100 до максимум 150 Квт в місяць. І то з них 50 Квт нічного тарифу (грію бойлер вночі).
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02.10.2024 17:32 Відповісти

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