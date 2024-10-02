Нацбанк відновив роботу кас для продажу інвестиційних монет

З 1 жовтня Національний банк відновлює роботу кас для продажу, купівлі та приймання пошкоджених інвестиційних монет.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"З 1 жовтня Національний банк відновлює надання послуг з реалізації громадянам інвестиційних монет, купівлі у громадян інвестиційних монет та приймання пошкоджених інвестиційних монет для оцінки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу монет, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна за посиланням.

Відповідні операції з інвестиційними монетами можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.

Як повідомлялося, Національний банк ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості.