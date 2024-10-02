Треба підвищувати і військовий збір, і ПДВ, про податок на розкіш не можемо домовитися, - Гетманцев

Для вирішення проблеми фінансування Збройних сил України потрібно підвищувати як військовий збір, так і податок на додану вартість (ПДВ).

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на форумі "Бізнес і війна", передає Інтерфакс-Україна.

"Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні – це військовий збір і ПДВ. Тільки два ці потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно", – вважає голова Комітету.

Водночас Гетманцев висловив думку, що запровадження податків на розкіш малоефективне, крім того депутати не можуть домовитися про його параметри.

"Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися", – пояснив голова Комітету.

Він додав, що критику викликали запропоновані ставки на окремі товари.

"Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі – 15%, а за квартири та банківське золото – 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути", – зазначив Гетманцев.

За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект:

"Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків", – додав депутат.

Водночас підвищення військового збору і ПДВ – це справедливий підхід, на його думку.

"Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків, – це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків, абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору, або ПДВ немає", – наголосив Гетманцев.

Читайте також: Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, – ЄБРР

Як повідомлялося, наразі Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає: