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Треба підвищувати і військовий збір, і ПДВ, про податок на розкіш не можемо домовитися, - Гетманцев

гетманцев

Для вирішення проблеми фінансування Збройних сил України потрібно підвищувати як військовий збір, так і податок на додану вартість (ПДВ).

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на форумі "Бізнес і війна", передає Інтерфакс-Україна.

"Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні – це військовий збір і ПДВ. Тільки два ці потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно", – вважає голова Комітету.

Водночас Гетманцев висловив думку, що запровадження податків на розкіш малоефективне, крім того депутати не можуть домовитися про його параметри.

"Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися", – пояснив голова Комітету.

Він додав, що критику викликали запропоновані ставки на окремі товари.

"Чому ювелірка мала платити 30%, за автомобілі – 15%, а за квартири та банківське золото – 5%. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути", – зазначив Гетманцев.

За його словами, третім аргументом проти цих податків був їхній невеликий фіскальний ефект:

"Ми отримуємо досить велику групу незадоволених і фіскальний ефект у розмірі трьох-чотирьох мільярдів від запровадження будь-якого з цих видів податків", – додав депутат.

Водночас підвищення військового збору і ПДВ – це справедливий підхід, на його думку.

"Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків, – це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків, абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору, або ПДВ немає", – наголосив Гетманцев.

Читайте також: Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, – ЄБРР

Як повідомлялося, наразі Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
  • зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Автор: 

держбюджет (1576) податки (2442) Державна податкова служба (369) Гетманцев Данило (488)


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Топ коментарі
+61
З ким ти, поц, ти не можеш домовитись про податок на розкіш?
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02.10.2024 15:27
+43
Так звичайно як жеж себе обдирати? Та ні простого маланца Українця до трусів роздіть.
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02.10.2024 15:26
+43
ви просто уявіть собі яка складна в цих паразитів задача: треба так сильно доїти корову, щоб вона при цьому, не тільки не здохла від передою, а ще й їй вистачало сил саму себе захищати від вовків
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02.10.2024 15:35
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"Про податок на розкіш не можемо домовитись"...БУГАГАГАГАГА...))))
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02.10.2024 18:01 Відповісти
"Про податок на розкіш не можемо домовитись" це не смішно, бо зелена сволота багатіє на цій війні, а українці біднішають.
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02.10.2024 18:17 Відповісти
Пане Данило, якщо без емоцій і популізму, то я працюю у досить успішному холдингу на півдні України, але задля виживання ми зарплати заморозили з 2022 р., витрати на транспорт і навіть на мобільний звязок теж знизили, а деякі статі, наприклад бонуси, взагалі скасували. Але як ми можемо пояснити своїм працівникам, які і є основними платниками податків в регіоні, що в них середня зарплата 34 тис.грн., а у дерслужбовців згідно статистики середня зарплата 59 тис.грн., це ж не грабунок, це мародерство. Ви добре розумієте, що у нас держава соціально несправедлива і треба направляти зусилля на подолання цієї несправедливості. І в якості поради вам зазначу, що, наприклад, захмарне підняття зарплати суддям не вирішило жодного питання з корупцією, бо судді набудували маєтків, яхт, дач і тепер це все треба обслуговувати, а це приводить до нових рівнів хабарів. Податок на розкіш платять прості люди за свої радянські будинки і стайні, бо там площа завелика на думку податківців, а олігархи не платаять нічого і ні за що, бо всі витрати несуть їх компанії, а не вони як фізичні особи. Ви про це і всі інші схеми добре знаєте і з цим треба боротися, бо механізмів більше ніж достатньо, у країні військовий стан і у вас є необмежені повноваження.
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02.10.2024 18:10 Відповісти
Ви цілком праві. Тобто гроші є. Але при корумпованому перерозподілі потоків їх ніколи не вистачатиме ні на що. В моєму рідному місті мер гівнюк лише один місяць в 22 році коли сам собі виписав необгрунтовані премії з необгрунтованими відсотками від окладу. І так весь його апарат. А можно було би ці кошти пустити навіть не для ЗСУ, а для підтримки родин загиблих солдат наприклад. Жодного малозабезпеченого посадовця в Україні не існує. 59 к. це середня цифра. Це взяли всі ранги у сумі і поділили на всю кількість. Один все життя їв м'ясо, а інший капусту. От в середньому виходить що харчувалися голубцями. От якби провести експеримент і наприклад суддям рік не платити заробітню плату взагалі. Я думаю, що звільнилися б одиниці. Хто з них зараз живе лише за зарплату? Та ніхто. У всіх бізнеса повно якого хочеш. Контроль грошових потоків важливіший за будь які зарплати. Я не розумію для чого їм взагалі щось нараховують? Все одно приймають рішення на користь підконтрольних ним фірм. Це і основні доходи. Планова економіка а не закони вільного ринку. Ха ха ха.
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02.10.2024 18:43 Відповісти
Податок на розкіш платять прості люди за свої радянські будинки і стайні

Блин, 100 баллів ‼️‼️‼️
Думаю , що щось дубильний владі ( цього і минулого созиву ) доказати нельзя. Гнати їх треба з ВР і усіх хто, хоть раз тявкнув про податок на розкіш , більше не обирати . Журналисти мають взяти всіх на карандаш .

податок на розкіш в Україні - це дебілізм
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02.10.2024 19:05 Відповісти
Ніхто ж і не сумнівається, що розкішні харі самі себе податками не обкладуть
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02.10.2024 18:26 Відповісти
Они тоже платят налоги, как и мы, но они себе своевременно зарплаты поднимают, чтоб не ощутить повышение налогов, цен и ухудшения уровня жизни. Всё просчитали и повысили оклады в среднем на 40%. Никто из чиновников в стране в обиде не останется.
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02.10.2024 19:34 Відповісти
**** манцевГеть
МСЛ свій оподаткуй, під.. ар фсбЕшний
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02.10.2024 19:06 Відповісти
Самое прикольное в том. что лохи думают что военный сбор идёт чисто на содержание армии. На самом деле это обычный сбор и его можно в любой чиновничий карман стырить.))) Но лохам сказали иначе и они свято поверили. Вот так и катимся в пропасть, вернее летим.
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02.10.2024 19:32 Відповісти
Гєтманцева геть!!
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02.10.2024 20:10 Відповісти
Його ніколи не приберуть, його ставили, щоб він робив ці неадекватні податки. І далі буде, вже готують нові підвищення
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02.10.2024 22:42 Відповісти
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02.10.2024 20:17 Відповісти
Краще підвищувати лише військовий збір тому, що цей податок прозоро платиться та легко адмініструється і всі кошти підуть в бюджет без схематозу та ухилянь. Також потрібно ввести збір на розкіш. А ОТ ПДВ не чіпайте - бо це буде подарунок для різних податковиї ям та мийок. Піднявши ПДВ - почнуться ухиляння, кошти підуть в особисте збагачення чиновників, що контролють податкові органи та в організовану злочинність: різні податкові ями, схематози з ПДВ та його відшкодуванням. ЗГАДАЙТЕ голову податкової Насірова в клітчатій ковдрі замотаного, то таких насірових буде повно після підвищення ПДВ.
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02.10.2024 20:52 Відповісти
насіров легенда і ковдра його теж
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02.10.2024 22:34 Відповісти
А чому ублюдочний гетьманцев вчепивсядо військового збору? А давай ЕСВ пднімем! І люди менше нестануть отрумувати і пдв можна не піднімати ...підняти есв на 8 відсотків івсе?
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03.10.2024 00:00 Відповісти
Ця гидота просто знущаеться з людей...
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03.10.2024 00:17 Відповісти
Ахахаха були сумніви? Це насправді так смішно, якби ви гроші не крали то і податки підвищувати не треба булоб.
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03.10.2024 04:25 Відповісти
Зелена падаль просте сере людям на голови
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03.10.2024 05:08 Відповісти
Гетманцев, рідкісна паскуда яка постійно лізе у кишені українців і лобі'ює інтереси олігархів і великого бізнесу. Воно давно вже повинно гойдатися на стовпі!!!!
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03.10.2024 08:17 Відповісти
Путінський агент розпоряджається грошима України((:
Тепер зрозуміло, чому в ЗСУ не витачає ресурсів, їх і не буде взагалі поки не перевішають та не перестріляють всі путінських агентів .
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03.10.2024 09:17 Відповісти
зепід@ри
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03.10.2024 10:13 Відповісти
Перше, що треба зробити це провести розслідування бурхливої діяльності Гетьманцева за останні 10 років. Але цього звістно не буде. Чому? Бо він для них свій та й податок на розкіш ніяк не проходе...От біда, не можуть домовитись!
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03.10.2024 14:26 Відповісти
Кончена тварюка Гетьманцев та вся Зе Команда створила ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ ТА тепер обирають народ та всіх підприємців податками скільки людей покинуло країну ,море бізнесу закрилось а їм гнидам все на руку Гнати треба Тих ЗЕ Гнидників що роблять тарифний Геноцид та знищують Україну!
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04.10.2024 09:02 Відповісти
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