До законопроєкту про підвищення податків подали майже 1400 поправок, підвищення ПДВ поки що не підтримали (оновлено)

Народні депутати подали 1377 поправок до законопроєкту №11416-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Більшість з них – спам-поправки, які не містять змістовного навантаження і використовуються виключно для виступів в залі", – написав Гетманцев.

Водночас він не уточнив, які поправки можуть бути підтримані.

Своєю чергою заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що наразі внесені поправки розглядає робоча група.

"Із озвучених змін, які пропонуються від голови Комітету, головне дата набрання чинності", – написав він у Telegram.

При цьому відтерміновувати підвищення військового збору із зарплат не будуть, тому ця норма набуде чинності "заднім числом", з 1 жовтня, уточнив депутат.

Железняк додав, що наразі пропозиції щодо підвищення ПДВ робоча група не підтримала.

"Ніякої заміни підвищення (хоча б часткової) військового збору на підвищення ПДВ не сприймається", – написав депутат.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявив, що для вирішення проблеми фінансування Збройних сил України потрібно підвищувати як військовий збір, так і податок на додану вартість (ПДВ). Водночас він визнав, що про підвищення податків на розкіш депутати домовитися не можуть.

Наразі Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Оновлений текст проєкту закону передбачає: