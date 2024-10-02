"Кернел" Веревського спростував реструктуризацію боргу за євробондами: компанія виплатить $300 мільйонів

Агрохолдинг "Кернел" оголосив про намір повністю погасити п'ятирічні єврооблігації на $300 мільйонів зі ставкою 6,5% річних у заплановану дату погашення 17 жовтня цього року і виплатити купон за ними.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на нещодавні спекуляції на ринку щодо можливої реструктуризації облігацій, компанія хотіла б пояснити, що наразі немає планів щодо зміни початкових умов облігацій. Після ретельної оцінки свого фінансового становища компанія підтверджує, що має достатню ліквідність і ресурси для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі та в строк", – повідомили у агрохолдингу.

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Як повідомлялося, у січні 2023 року "Кернел" домовився з кредиторами про відстрочку виплати двох траншів гарантованих облігацій по $300 млн кожен зі ставкою 6,5% та їх погашення у 2024 році та 2027 році відповідно.

"Кернел" за підсумками роботи у 2023 фінансовому році (липень 2022 - червень 2023 року) отримав $299 млн чистого прибутку після збитку на $41 млн у попередньому році.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 - березень 2024 року) чистий прибуток агрохолдингу зменшився на 53% – до $204 млн.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

В останні роки Namsen Limited Веревського шляхом проведення додаткової емісії акцій "Кернела" сконцентрувала 94,37% від усіх голосів і намагається примусово викупити акції міноритарних акціонерів та піти з Варшавської біржі.

У березні 2024 року виключення акцій агрохолдингу з Варшавської фондової біржі призупинили до завершення судового розгляду Окружним судом Люксембургу позову міноритаріїв, які оскаржують делістинг.