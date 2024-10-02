Надходження держбюджету від імпорту будуть падати: Митна служба пояснила недовиконання плану

Державна митна служба України у вересні спрямувала до державного бюджету 52,3 мільярда гривень митних платежів.

Порівняно із попереднім місяцем надходження збільшилися на 1,2 млрд гривень, проте індикативний показник надходжень виконано лише на 86,9%, повідомили у Митній службі.

У відомстві пояснили, що план надходжень не вдається виконати через зменшення обсягів оподатковуваного імпорту. Так, у вересні обʼєми оподаткованого імпорту зменшились у порівнянні з серпнем поточного року на 11% або на 2,32 млн тонн. Зокрема, суттєво знизився імпорт природного газу – на 58%, плоского прокату – на 51%, нафтопродуктів – на 26%.

"За розрахунками Міністерства економіки України, до кінця року слід очікувати зменшення ввезення в країну імпортних товарів, що прямо вплине на кількість митних платежів", – попередили у Митній службі.

Водночас на зменшення обсягів митних платежів також вплинуло збільшення пільг – у вересні вони оцінюються у 18,7 млрд грн.

"Для прикладу, суттєво зросли суми наданої "енергозберігаючої" пільги та пільги при імпорті електромобілів", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,5 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі менше, ніж у попередньому місяці.

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у вересні становили 64,3 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 52,3 млрд гривень.

При цьому грантів для фінансування дефіциту держбюджету від міжнародних партнерів у вересні не надходило, тоді як у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги.

Мінфін повідомляв, що грантова допомога від партнерів у серпні стала рекордною за час повномасштабної війни. Загалом за місяць до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.