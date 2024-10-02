На Дніпропетровщині витратять 130 мільйонів на ремонт школи за завищеними цінами. Гроші візьмуть з європейського кредиту

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 26 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Запорізький тепло-енерго проект" реконструкцію школи за 130 млн грн.

За умовами угоди, до кінця 2025 року потрібно реконструювати збудовану в 1916 році двоповерхову будівлю Наукового ліцею імені Анатолія Лигуна на площі Театральній, 1, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Фактично всі роботи виконуватиме субпідрядник – ТОВ "Олімпія Строй" за допомогою техніки, яка орендована у ТОВ "Спец Пром Деталь" чи залучена у КП "Елуаш" Запорізької міськради.

Роботи профінансують за рахунок позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Згідно із планом, у 2024 році на фінансування реконструкції виділять 46 млн грн, а у 2015 році – решту 84 млн грн.

Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть за цінами, що відрізняються від вказаних у кошторисі. Водночас вказані у підсумковій відомості ресурсів ціни окремих матеріалів значно завищені.

Наприклад, найбільша сума (6,73 млн грн) піде на каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн за клограм (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Нещодавно цей самий департамент замовив іншій фірмі будівництво укриття для гімназії №12 із гранулятом по 105 грн за кілограм, що вчетверо дешевше. У вільному продажу польський гранулят EPDM 1-3,5 мм можна знайти по ціні від 2,5 євро або 115 грн за кілограм.

Ще 3,05 млн грн у кошторисі відведено на пористий крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 8 820 грн за тонну. На тому ж тендері на будівництво укриття цього ж замовника він коштував 4 194 грн за тоннут, що вдвічі дешевше.

Гіпсокартонні листи для стін товщиною 12,5 мм на суму 1,79 млн грн врахували по 314 грн за квадратний метр. У дніпровському "Епіцентрі" вологостійкий гіпсокартон Knauf продається по 625 грн за один лист розміром 3000×1200х12,5 мм, тобто 174 грн за кв. м, що на 45% дешевше.

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Європейській інвестиційний банк заснований країнами Євросоюзу. Він надав кредит у розмірі 300 млн євро на програму "Енергоефективність громадських будівель в Україні", 200 млн євро з яких було перенаправлено на надання термінової підтримки Україні у 2022 році.

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою із закупівель є Анна Кірсік. Головою Кам’янської міськради з 2015 року є Андрій Білоусов.

Генпідрядником "Запорізький тепло-енерго проект" нині володіють Євгеній Леонтьєв і Геннадій Білоус, який у 2015 році балотувався у Запорізьку облраду від "Опозиційного блоку".

Запорізьким субпідрядником "Олімпія Строй" володіє і керує Олег Соколенко. Раніше ним володіли Юлія Ганзя та Юлія Опрєва. Фірма пов’язана із нинішнім єдиним конкурентом переможця торгів – ТОВ "Євробудкомплект" Романа Жарікова, директором якого є Олександр Сільвестров.