Україна вперше отримає пільговий кредит від Південної Кореї: підписано угоду
Україна підписала кредитний договір про залучення $100 мільйонів у Експортно-імпортного банку Республіки Корея.
Від України угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, інформує пресслужба Мінфіну.
У міністерстві зауважили, що ці кошти стануть першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Південної Кореї.
Кредит залучається на строк 20 років, процентна ставка – 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.
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