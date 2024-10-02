БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
540 2

Україна вперше отримає пільговий кредит від Південної Кореї: підписано угоду

корея,південна

Україна підписала кредитний договір про залучення $100 мільйонів у Експортно-імпортного банку Республіки Корея.

Від України угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, інформує пресслужба Мінфіну.

У міністерстві зауважили, що ці кошти стануть першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Південної Кореї.

Кредит залучається на строк 20 років, процентна ставка – 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Читайте також: Кабмін затвердив умови кредитів від Канади та Південної Кореї на $400 мільйонів

Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.

Автор: 

держбюджет (1576) держборг (1090) кредит (3293) Мінфін (2939) Південна Корея (133)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, цілком вистачить на будиночок в Італії для мами Римми. Хоча, вже є.
показати весь коментар
02.10.2024 18:40 Відповісти
Я думав вини куплять снаряди в кредит, а це на прой.б зелені
показати весь коментар
02.10.2024 19:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 