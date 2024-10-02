Україна вперше отримає пільговий кредит від Південної Кореї: підписано угоду

Україна підписала кредитний договір про залучення $100 мільйонів у Експортно-імпортного банку Республіки Корея.

Від України угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, інформує пресслужба Мінфіну.

У міністерстві зауважили, що ці кошти стануть першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Південної Кореї.

Кредит залучається на строк 20 років, процентна ставка – 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.