БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
9 871 74

"Пільгу потрібно прибрати": Гетманцев анонсував окремий законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро

гетманцев

У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на форумі "Бізнес і війна", передає Liga.net.

"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", – сказав голова Комітету.

За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування посилок вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники.

"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", – додав депутат.

Читайте також: У Раді підготують окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок, – Гетманцев

Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачав скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?

Автор: 

законопроєкт (1676) податки (2442) пошта (242) Гетманцев Данило (488)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+61
Гетьманцева потрібно прибрати.
показати весь коментар
02.10.2024 18:19
+41
ги...ги як податок на розкіш то зелена мразото небажае бо будуть незадоволені....а тут ім по цимбалах...
показати весь коментар
02.10.2024 18:20
+25
ця слуга урода робить все, щоб економічної активності і Україні не було
показати весь коментар
02.10.2024 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьманцева потрібно прибрати.
показати весь коментар
02.10.2024 18:19 Відповісти
там усі таки....зміюці потрібно відрубати голову....
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 18:28 Відповісти
бажано із 7,62
показати весь коментар
02.10.2024 19:10 Відповісти
воно вже на .50 заробило
показати весь коментар
02.10.2024 19:45 Відповісти
ги...ги як податок на розкіш то зелена мразото небажае бо будуть незадоволені....а тут ім по цимбалах...
показати весь коментар
02.10.2024 18:20 Відповісти
А чого не оподатковуються депутатські ''плюшки''?!
показати весь коментар
02.10.2024 18:20 Відповісти
А якв "плюшки" в депутатів?
показати весь коментар
03.10.2024 07:00 Відповісти
Просто цікаво. Цю сволоту посадітю, чи простосто розірвуть на чвстини?
показати весь коментар
02.10.2024 18:20 Відповісти
... ні буя їй не буде , як і всій зеленій кодлі при кориті , будуть спокій но прожирати награблене десь на віллах закордоном ... якби хоть одній падлі кишки випустили і розвісили на заборі , мож щось подумали ...
показати весь коментар
02.10.2024 18:59 Відповісти
Ага, посадять як Кравчука, Звягільського, Гриценка, і хто там ще республіканські запаси майна розпродував і купляв вілли в Іспаніях і паспорти в Ізраілях
показати весь коментар
03.10.2024 01:08 Відповісти
А люди будут уклоняться от налогов, мобилизации, ответственности...

...незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений
показати весь коментар
02.10.2024 18:20 Відповісти
Какая скотина.
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
Він СКОТИНЯКА!
Не ображуйте худобу.
показати весь коментар
02.10.2024 18:22 Відповісти
Це щоб дорожче стало покупати запчастини для дронів?
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
А де податок на розкіш, та надприбутки? Власне чому одні багаті, тому що наріду за виконану роботу завжди платили жебрацьку зарплату, на цьому і збагатилися А ще треба пошукати в офшорах, трохи скоротити пільги та чиновиків, пів країни виїхало, отож відповідно скоротити держапарат на всіх рівнях! хочаб на третину скоротити депутатів, вони не ефективні, ніякої користі, попрацювати з корупціонерами які накрали мільярди, та повернути кошти
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
Ну для такого на "певний прошарок населення, який буде незадоволений" зважати звичайно треба!
показати весь коментар
02.10.2024 18:29 Відповісти
ця слуга урода робить все, щоб економічної активності і Україні не було
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
Красава!Жгі дімон!
показати весь коментар
02.10.2024 18:21 Відповісти
Цікаво, а оцінка і процесінг всієї дрібноти з Китаю буде коштувати більше отриманих коштів?
показати весь коментар
02.10.2024 18:23 Відповісти
В Німеччині теж оподатковується все. Заставили китайців в ціну на Алі для Німеччини зразу податок включати і автоматично платити при надходженні. Ціна виходить на 20% вища, але на відміну від України, не треба заповнювати якісь форми, платити самому на пошті і т.п.
показати весь коментар
08.10.2024 18:11 Відповісти
Всі сумніви залишилися у 2019.
показати весь коментар
02.10.2024 19:04 Відповісти
Він точно працює на терористську державу "моськовія". Може й гроші за це отримує від фсб - як й "слуги" - у конвертах.
показати весь коментар
02.10.2024 19:05 Відповісти
Красава!!! Давай, роби їх разом!))
показати весь коментар
02.10.2024 18:25 Відповісти
Тобто всі депутати та міністри, маючи дипломатичні паспорти, мають право, наприклад, раз на рік безкоштовно розмитнити авто, а простим громадянам навіть за смартфон з Аліекспресу за 150 євро треба буде платити мито...
показати весь коментар
02.10.2024 18:26 Відповісти
А за купівлю китайських брендів потрібно взагалі податок множити на 10.
показати весь коментар
02.10.2024 18:50 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 18:30 Відповісти
протекціонізм під час війни - це нормально і правильно
показати весь коментар
02.10.2024 18:31 Відповісти
який протекціонізм, якщо абсолютна більшість того, що замовляється - в Україні не виробляється? Чи це протекціонізм бізнес-інтересів імпортерів, які те саме барахло з Китаю як возили, так і возять через схеми на митниці, а потім продаються х5? А на прибуток купують розкіш, як оподатковувати не треба?
показати весь коментар
02.10.2024 18:39 Відповісти
Головне щоб ця паскуда не втекла!
показати весь коментар
02.10.2024 19:16 Відповісти
Протекціонізм це коли е вітчизняний виробник.
показати весь коментар
02.10.2024 19:29 Відповісти
Не знаю як вам, пані та панове, а ось мені, коли я бачу цього совкодрочера гетменцева, здаєтся шо від нього смердить цапом.
показати весь коментар
02.10.2024 18:31 Відповісти
+ 5% військового збору, + ПДВ на аліекспрес, + світло та комуналка. при сталих зп та ціні на продукти більше, ніж в Польщі.
показати весь коментар
02.10.2024 18:32 Відповісти
Прибрати скоріше за все потрібно того хто своїми податковими законами руйнує економіку України а сам при тому багатіє за рахунок цього.
показати весь коментар
02.10.2024 18:35 Відповісти
Єщо раз, єщо раз, єщо много много раз… відгребайте лохи, халяви хотіли?
показати весь коментар
02.10.2024 18:37 Відповісти
Податковийкомітет на чолі з сівковичем, сорі, гетьманцевим робить все аби в людей не було ні копійки на допомогу армії.
показати весь коментар
02.10.2024 18:38 Відповісти
"мудрому" наріду, закручують гайки
показати весь коментар
02.10.2024 18:39 Відповісти
Ваще уже крыша сехала нах
показати весь коментар
02.10.2024 18:40 Відповісти
Я пропоную оподатковувати посилки вартістю до 500 евро.
А вартістю вище - по пільговому тарифу. Чим більше вартість - тим менше оподаткування.
показати весь коментар
02.10.2024 18:41 Відповісти
нєнє. неправильно.
жодного слова, що це вимога мвф.

гетманцев організатор та керівник, голодомору, ******** україни.
показати весь коментар
02.10.2024 18:43 Відповісти
треба узаконити хабарі та брати 20% з них. Бюджет буде перевиконано.
показати весь коментар
02.10.2024 18:43 Відповісти
Тут нужен закон о коррупции а не заниматься грабежом народа.
показати весь коментар
02.10.2024 18:43 Відповісти
давно очевидно, що гнидьманцев і дермові подєльники-мародери Зєлі не збирається жити у вільній-правовій Україні..
73%, ви - чемпіони з ідіотизму...
показати весь коментар
02.10.2024 18:46 Відповісти
потвора гетьманцев ніяк не нажреться! лайно
показати весь коментар
02.10.2024 18:46 Відповісти
Наступне буде податок на повітря. Хоча точніше це буде податок на тупість і безхребетність хохлів.
показати весь коментар
02.10.2024 18:47 Відповісти
Правильно пишуть дописувачі, що гетьманцева потрібно кудись діти чи то відправити, а я вам скажу куди, якщо за тим кораблем, то це ні про що, я маю на увазі за своїм колишнім шефом і куратором резидентури фсб сівковичем. І друге питання: торговельні мережи вимагають, ти диви, а українці тебе прокацаплений виродок уповноважували? Виходить родичі з США чи Європи , розуміючи що у нас війна, захочуть прислати допомогу, то мають платити податок? Ах.. , чим це не курс на геноцид...
показати весь коментар
02.10.2024 18:53 Відповісти
Створюють умови для звільнення української землі від людей, віїзду за кордон
показати весь коментар
02.10.2024 18:57 Відповісти
Тобто податок а розкіш - ні, прогресивна шкала оподаткування, як у німеччині - теж ні, у нас все навпаки - якщо ти заробляєш більше грошей - ти платиш менший відсоток.
А от стригти з простого народу гетьманцев завжди готовий
показати весь коментар
02.10.2024 18:55 Відповісти
Особисто гетьманцев мав би сплачувати податок в 90 відсотків від усіх його доходів, як казино. Бо він теж хоче отримувати гроші з повітря.
показати весь коментар
02.10.2024 18:56 Відповісти
Гетьманцева родила пи,да а не мати
показати весь коментар
02.10.2024 19:00 Відповісти
цього пі*дерка могла народити тільки вонюча ЖОПА....
показати весь коментар
02.10.2024 20:09 Відповісти
Найгірший склад парламенту за всі часи. Найгірший кабінет міністрів. Жодного адекватного рішення не те що в економіці, а повністю у всіх сферах. Що не візьми лише корупція. Для чого виводити економіку із тіні наприклад, якщо можно просто збільшити податки на все. Тобто банальне мародерство. Ха ха ха.
показати весь коментар
02.10.2024 19:03 Відповісти
Ці скоти вже зовсім не реагують на думку народа. "Ми всі -президенти" закінчилися не почавшись.
показати весь коментар
02.10.2024 19:05 Відповісти
Ці падлюки користуються тим, що війна, і люди зі всякої дичі на майдан не виходять. Але війна не навіки...
показати весь коментар
02.10.2024 19:06 Відповісти
Сучку сівковича потрібно прибрати,а вона про пільги скулить щось.
показати весь коментар
02.10.2024 19:20 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2024 20:19 Відповісти
просто хоче завалити роботу таможн1 , або будуть просити щоб таможн1 стало б1льше
показати весь коментар
02.10.2024 19:21 Відповісти
Цього виродка давно птрібно мобілізувати та в сзч на декілька метрів у землю...
показати весь коментар
02.10.2024 19:24 Відповісти
Це воно більшість українців називає "прошарок населення"? Замовляти на Али, то звичайно, не царсько-депутатьська справа, бо вони їздять за кордон на шопінг особисто, або завозять через дипбагаж, або через свої "вікна" на митницях.
показати весь коментар
02.10.2024 19:24 Відповісти
Оооо, контрабанда виросте. І кишені Гетьманцева і його команди.

Замість того щоб хоть якось полегшити, допомогли народу пережити ці складні часи вони роблять все щоб всім було ще гірше, нема майбутнього в ціеї країни.
показати весь коментар
02.10.2024 19:33 Відповісти
ОБЕРЕЖНО !!!!
На розвал України працює фсбєщнтй АГЕНТ "Панікоськи"(гетьманців).
Він же помічний ЗРАДНИКА сівковича!!!!

гнила команда the zoo по винищенню Українців?
показати весь коментар
02.10.2024 19:33 Відповісти
Всіх все влаштовує.Верхи можуть,а низи хочуть жити по старому.Революцією і не пахне.
показати весь коментар
02.10.2024 19:51 Відповісти
каждому покупателю с али-экспрес скинуться по 1$, денег хватит завалить этого мудака, раз десять на бис
показати весь коментар
02.10.2024 20:50 Відповісти
Зелені пі**ри- заї**ли!!!
показати весь коментар
02.10.2024 21:07 Відповісти
Вся сущьность зелёных тридварастов , это Гетьманцев. Воровать , и грабить . Им бл..ям покоя нет , что человек купит себе качественную одежду или обувь по НОРМАЛЬНЫМ ценам . А не то гавно что тут продают под видом оригинала , и по конским ценам.
показати весь коментар
02.10.2024 21:19 Відповісти
Ну що 70 відсотків бовдурів, що голосували за зеню, ви отримали що хотіли ? Хто ж знав що більшість населення України це обо справжні мазохісти, або просто йолопи.
показати весь коментар
02.10.2024 21:23 Відповісти
****.
показати весь коментар
02.10.2024 21:25 Відповісти
Урод. Ти прошарок зі спини кнура
показати весь коментар
02.10.2024 23:19 Відповісти
яка гидота! А те, що пенсія в 100 Євро - цих уродів від влади не турбує!
показати весь коментар
02.10.2024 23:48 Відповісти
Сам ти сук* "прошарок".
показати весь коментар
03.10.2024 14:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 