"Пільгу потрібно прибрати": Гетманцев анонсував окремий законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро
У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на форумі "Бізнес і війна", передає Liga.net.
"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", – сказав голова Комітету.
За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування посилок вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники.
"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", – додав депутат.
Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачав скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.
Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.
Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?
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...незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений
Не ображуйте худобу.
А вартістю вище - по пільговому тарифу. Чим більше вартість - тим менше оподаткування.
жодного слова, що це вимога мвф.
гетманцев організатор та керівник, голодомору, ******** україни.
73%, ви - чемпіони з ідіотизму...
А от стригти з простого народу гетьманцев завжди готовий
Замість того щоб хоть якось полегшити, допомогли народу пережити ці складні часи вони роблять все щоб всім було ще гірше, нема майбутнього в ціеї країни.
На розвал України працює фсбєщнтй АГЕНТ "Панікоськи"(гетьманців).
Він же помічний ЗРАДНИКА сівковича!!!!
гнила команда the zoo по винищенню Українців?