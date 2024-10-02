"Пільгу потрібно прибрати": Гетманцев анонсував окремий законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро

У Верховній Раді готують законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, його винесуть на розгляд парламенту найближчим часом.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив на форумі "Бізнес і війна", передає Liga.net.

"Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений", – сказав голова Комітету.

За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування посилок вимагають торгівельні мережі і вітчизняні виробники.

"Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати", – додав депутат.

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Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачав скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

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