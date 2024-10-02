У Міноборони анонсували новий формат повісток з QR-кодом. Їх вже почали тестувати

Міноборони найближчим часом планує запровадити новий формат повісток з QR-кодом, цей функціонал вже тестують.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла у коментарі галузевому виданню DOU.

Вона пояснила, що на кожній повістці буде розміщений QR-код, який дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа. Для цього в застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати детальну інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

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Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, змінивши вимоги до повісток.

Зокрема, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці. Перевірити QR-коду на повістці можна буде у додатку "Резерв+".

Сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру повістки централізовано розсилатиме "Укрпошта". Для цього Кабмін вже виділив 71,82 мільйона гривень на централізований друк та розсилання 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.