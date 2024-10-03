В Україні зростає попит на дизельні авто та гібриди. Найпопулярніші моделі
У вересні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 63% ринку нових легковиків, що на 5% менше, ніж минулого року. На ринку зменшуються продажі бензинових авто, водночас зростає попит на дизельні та гібридні.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Так, найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% вересневих продажів нових авто, що на 9% менше показника вересня 2023 року.
Проте ринкова частка дизельних авто збільшилась з 22% до 26%. Також помітно зросла частка гібридів – з 17,4% до 21,5%. Додав і сегмент електромобілів – з 14% до 15%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідери за сегментами автомобілів:
- бензинові авто – Mazda CX5;
- дизельні – Renault Duster;
- гібридні – Toyot RAV-4;
- електро – Zeekr 001;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.
Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
