Уряд Франції готує підвищення податків для найзаможніших громадян

Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян.

Як пише Le Figaro, запроваження "виняткового податкового внеску" для "найзаможніших французів" оголосив прем’єр-міністр Мішель Барньє під час виступу в парламенті, передає Європейська правда.

Згодом міністр з питань бюджету і публічих фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення стосуватиметься приблизно 0,3% усіх платників податків – з доходами від 500 тися євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.

Утім, він не сказав, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді "подивляться, який механізм обрати".

Водночас загального підвищення податку на доходи не буде.

Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.

Раніше регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов заявив, що підвищення податків на предмети розкоші є найвиправданішим варіантом для підвищення податкових надходжень до бюджету.