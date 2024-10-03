В Україні продовжили проєкт із підготовки водійок автобусів

Міністерство розвитку громад та громад продовжили реєстрацію на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок автобусів She Drives. Анкету можна заповнити до 15 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт передбачає безкоштовне навчання, підтримку менторів та фахівців транспортної галузі, підготовку до роботи за європейськими стандартами та працевлаштування у транспортних компаніях країни.

Взяти участь у проєкті можуть жінки у віці від 21 до 65 років з водійським посвідченням категорії B, C, CE, D1 та досвідом водіння від трьох років, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях, а також у місті Київ.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, що проєкт стартував на початку вересня.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.