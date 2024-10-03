БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
937 10

В Україні продовжили проєкт із підготовки водійок автобусів

Навчання на водійок автобусів продовжили

Міністерство розвитку громад та громад продовжили реєстрацію на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок автобусів She Drives. Анкету можна заповнити до 15 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Проєкт передбачає безкоштовне навчання, підтримку менторів та фахівців транспортної галузі, підготовку до роботи за європейськими стандартами та працевлаштування у транспортних компаніях країни.

Взяти участь у проєкті можуть жінки у віці від 21 до 65 років з водійським посвідченням категорії B, C, CE, D1 та досвідом водіння від трьох років, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях, а також у місті Київ.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, що проєкт стартував на початку вересня. 

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

Автор: 

жінки (74) автобус (263)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Жінок водіїв тролейбусів досить багато катається по місту, але не бачив жодної жінки водія автобуса або маршрутки, так само як жінок водійок вантажівок, тракторів, комбайнерів. Може краще жінок направити працювати в ТЦК, а тцкунів на курси водіння автобусів.
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти
+2
додаток Є-автобусиня зробити до 15 жовтня.
Анкету можна заповнити до 15 жовтня. Это тендер что ли? Аукцион с лотами? Дебилы блт
показати весь коментар
03.10.2024 13:14 Відповісти
+2
для зручності додаток буде мати більш коротку назву - "Є-бусиня".
показати весь коментар
03.10.2024 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
походу, дермак з дефективними мародерами розігнали усих звичайних-простих чоловіків аби у нього не було конкурентів за його Зєлю Найвеличнівшиву..
показати весь коментар
03.10.2024 12:36 Відповісти
додаток Є-автобусиня зробити до 15 жовтня.
Анкету можна заповнити до 15 жовтня. Это тендер что ли? Аукцион с лотами? Дебилы блт
показати весь коментар
03.10.2024 13:14 Відповісти
Місця на курси. Це щось незвичайне ??
показати весь коментар
03.10.2024 13:27 Відповісти
незвичайне, після 15 курсів вже не буде? на хрена кому эта привязка к дате?
показати весь коментар
03.10.2024 14:16 Відповісти
Може перший раз, а там видно буде. З іншого боку - вступна кампанія у ВНЗ як відбувається ?
показати весь коментар
03.10.2024 14:24 Відповісти
для зручності додаток буде мати більш коротку назву - "Є-бусиня".
показати весь коментар
03.10.2024 16:42 Відповісти
Скумбрія піде на таку підготовку?
показати весь коментар
03.10.2024 13:36 Відповісти
Жінок водіїв тролейбусів досить багато катається по місту, але не бачив жодної жінки водія автобуса або маршрутки, так само як жінок водійок вантажівок, тракторів, комбайнерів. Може краще жінок направити працювати в ТЦК, а тцкунів на курси водіння автобусів.
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 