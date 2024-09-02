В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Мета проєкту розширити професійний потенціал жінок у сфері перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок.

Загалом планують навчити 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту також працевлаштують 80 випускниць у компаніях, які активно долучаються до проєкту.

Наразі щонайменше 10 компаній-перевізнників вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця.

"Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Учасниць проєкту очікує:

безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;

гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;

менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;

допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням, а також пройти співбесіду з командою проєкту.

Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок реалізується Фундацією інституційного розвитку за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України".