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Новини
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В Україні стартує програма навчання на водійок вантажівок

вантажівка

В Україні стартує пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Мета проєкту розширити професійний потенціал жінок у сфері перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок.

Загалом планують навчити 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту також працевлаштують 80 випускниць у компаніях, які активно долучаються до проєкту.

Наразі щонайменше 10 компаній-перевізнників вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця.

"Через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

Учасниць проєкту очікує:

  • безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;
  • гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;
  • менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;
  • допомога з адаптацією на новому робочому місці.

Для участі у відборі потрібно заповнити анкету до 26 вересня 2024 року за посиланням, а також пройти співбесіду з командою проєкту.

Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок реалізується Фундацією інституційного розвитку за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та за підтримки Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Автор: 

вантажі (1296) жінки (69) водії (69)


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Топ коментарі
+7
Пропоную навчити на водіїв вантажівок кобил з "кварталу".
Такі енергійні, фізично активні баби ...

"Самосвал_на_ходу_остановіт!"

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02.09.2024 10:44
+5
Усіх чоловіків бусифікували і тепер думають, що жінки захочуть бути водіями.
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02.09.2024 10:51
+5
Мій син (26 років) маючи категорію»С» не може знайти роботу.Як зазначають роботодавці НЕ МАЄ ДОСВІДУ А де його взяти після автошколи?Ось і все що потрібно знати про брак кадрів
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02.09.2024 11:22
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Пропоную навчити на водіїв вантажівок кобил з "кварталу".
Такі енергійні, фізично активні баби ...

"Самосвал_на_ходу_остановіт!"

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02.09.2024 10:44 Відповісти
Тим більше, що все сьогоднішнє вони зробили разом.

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02.09.2024 10:46 Відповісти
хто був переможцем у Другій світовій ?
жінки антигітлеровської каоліції, які замінили чоловіків на виробництві і забазпечували свої війська зброєю !

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02.09.2024 11:54 Відповісти
Ну і ? ...
Я ж і пропоную енергійним жіночкам підтримати економіку, ухайдохану їхнім корєшєм і подільником.
Чи вони будуть і далі дерибанити бюджет під час війни, їздити на лімузинах, а крутити баранку вантажівок мають ті, кого вони обкрадають?
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02.09.2024 12:07 Відповісти
Усіх чоловіків бусифікували і тепер думають, що жінки захочуть бути водіями.
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02.09.2024 10:51 Відповісти
Щоб отримати СЕ тре мати водійський стаж по категорії С не менше року, якщо я ничіого не плутаю. тож питання через який час ці жінки сядуть за кермо фури?
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02.09.2024 11:04 Відповісти
Когда турки строили бетонку на Днепр то за руль грузовиков садили кого попало,бедные электрики не успевали столбы менять.
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02.09.2024 11:07 Відповісти
Мій син (26 років) маючи категорію»С» не може знайти роботу.Як зазначають роботодавці НЕ МАЄ ДОСВІДУ А де його взяти після автошколи?Ось і все що потрібно знати про брак кадрів
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02.09.2024 11:22 Відповісти
А що, чоловіки вже фсьо? Швидко зелень впоралася.
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02.09.2024 11:47 Відповісти
У козацьке військо не брали чоловіка якщо він єдиний син який не має нащадка. Для того щоб у нації було майбутнє, але просрочка про майбутнє не думає.
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02.09.2024 13:00 Відповісти
Шо тепер робити придорожним курвам, як на фурах будуть жінки.
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02.09.2024 13:43 Відповісти
Ви зламали мозок зе
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02.09.2024 14:58 Відповісти
Ви їх навчіть, а працювати поїдуть в Європу. Поки не буде нормальних там зарплат то сенсу в цьому нема.
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02.09.2024 16:04 Відповісти

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