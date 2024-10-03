Боротьба з "тінню": Податкова донарахувала продавцям електроніки 2,1 мільярда податків

У межах заходів щодо боротьби з тіньовим ринком електроніки податківці провели 1590 перевірок, за результатами яких продавцям було донарахували 2,16 млрд грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"У найбільш популярних мережах стояв "хронометраж". Це коли працівник податкової фізично знаходиться в магазині. Теж подивиться на динаміку виторгів з хронометражем і без", – зазначив він.

За даними, які оприлюднив нардеп видно, що під час хронометражу в одній із мереж середній виторг був майже втричі більшим, ніж коли в магазині був відсутній працівник ДПС.

Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, зокрема Apple. Зокрема, мереж під ТМ "ЯБКО", YABLUKA, STYLUS, "Техно Їжак", Touch, eStore, iStore, iPeople, Appleroom.

Як повідомлялося, у серпні голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив про повну зупинку виробництва нелегального тютюну в Україні.