На Харківщині внаслідок лісової пожежі вигоріло ціле селище

У Харківській області внаслідок лісової пожежі знищено селище Піски-Радьківські, четверо людей загинули, ще двоє отримали опіки.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

"Згоріло ціле селище – понад тисячу будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Дві жінки-переселенки, ще одна місцева й один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум'я поширювалося шаленими темпами", – зазначив він.

За його словами, "вогонь знову прийшов з Донеччини – з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво". Зокрема, верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські.

Також у лісі й поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей евакуювали.

У поліції не виключають, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли.

