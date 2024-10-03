Фонд гарантування повернув вкладникам банків 43 мільйони гривень через "Дію"

За рік роботи послуги повернення вкладів у застосунку "Дія" банки-агенти провели 3,7 тисячі транзакцій на суму понад 43 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що загалом понад 2,6 тисячі вкладників банків, що ліквідуються Фондом, скористалися зазначеною послугою онлайн-виплат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, онлайн-сервіс значно пришвидшує отримання коштів, адже не потрібно відвідувати банки й стояти в чергах.

Щоб отримати послугу в "Дії", необхідно:

оновити мобільний застосунок до останньої версії;

авторизуватися;

відкрити розділ Послуги – Повернення вкладів;

обрати збанкрутілий банк, у якому мали рахунок і подайте заявку на відшкодування. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;

вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка в одному з наведених банків-агентів Фонду;

уточнити контактні дані для звʼязку;

перевірити заявку;

підписати заявку Дія.Підписом.

Банки-агенти, що здійснюють виплати за допомогою мобільного застосунку Дія: АТ КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "ПУМБ", АТ "Універсалбанк", АТ "Ідея Банк".

Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.