Гривня припинила знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні призупинив зниження щодо долара США і зміцнюється щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 4 жовтня, на рівні 41,2202 грн/$, порівняно із 41,2755 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 19 копійок – до 45,5236 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2303) гривня (1633) курс (1589) НБУ (9513) обмін валюти (786)
Дивляться банкіри на гривню та гуїють: то вона піднімається, то падає!
І головне - усе сама по собі!
Дивина та й годі!
03.10.2024 16:08 Відповісти
Что доллар по 40?.....
03.10.2024 16:15 Відповісти
Недавно нацбанк продал много валюты для искусственного поддержания гривны... Только и всего..
03.10.2024 16:16 Відповісти
просто гривня втомилась подорожувати до дна. На вихідні відпочине і подовжить ходу до відмітки 50 грн. за 1 $
03.10.2024 16:22 Відповісти

