Dragon Capital Фіали купує столичний ТРЦ "Караван Outlet"
Інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали купує столичний ТРЦ "Караван Outlet" у компанії бізнесмена Олександра Ярославського.
Угоду з придбання компанією "ДК Київ Аутлет" (входить до групи Dragon Capital) компанії "Трейд Солюшинз" Олександра Ярославського Антимонопольний комітет погодив минулого тижня, пише українська редакція Forbes.
Обидві компанії – нові, їм лише по три місяці.
Основна діяльність "Трейд Солюшинз" Фрославського – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. З 1 жовтня у власності цієї компанії перебуває ТРЦ "Караван Outlet" на вул. Луговій, 12, у Києві та права оренди на земельну ділянку під ним.
Основним видом діяльності "ДК Київ Аутлет" Фіали вказано консультування з питань комерційної діяльності й керування. У вересні "ДК Київ Аутлет" збільшив статутний капітал з 50 тис. грн до 335,7 млн грн.
Як повідомлялося, у липні інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали продала свою частку в Arricano, девелоперській компанії, яка управляє та є власницею великих київських ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.
ТРЦ "Караван" побудовано та введено в експлуатацію у 2003 році. У 2010-2020 будівлю центру модернізували.
Загальна площа об'єкту складає 58 тис. кв. м, у ньому працює понад 200 магазинів одягу та взуття, продуктовий гіпермаркет, кінотеатр тощо.
"Я спав вдома і вранці тільки дізнався про це", - сказав Ярославський.
І в нього навіть майно не заарештували?