Російська промисловість провалила план переходу на місцевий софт: 80% компаній досі використовують ІТ-рішення Siemens

Російські підприємства металургійної та хімічної промисловості, а також паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) досі реалізують понад 98% проєктів з використанням програмного забезпечення провідних світових постачальників.

Зокрема, близько 80% російських промислових підприємств у цих галузях досі користуються IT-рішеннями німецької Siemens, ще 18% використовують інші зарубіжні продукти, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на дослідження, проведене російською групою "Сєвєрсталь".

Зокрема, йдеться про автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУ ТП), які включають програмні та апаратні елементи.

Після того, як німецька Siemens, французька Schneider Electric, японська Yokogawa та американські Honeywell та Emerson, оголосили про рішення піти з російського ринку, в уряді РФ створили робочу групу для імпортозаміщення іноземних рішень.

Розробкою російських аналогів мали займатися найбільші російські корпорації: "Сєвєрсталь", "Газпром нєфть", "Транснєфть", "Єврохім", "Росатом" та інші.

Однак, як показало опитування "Сєвєрсталі", лише 10% компаній визначилися зі стратегією імпортозаміщення АСУ ТП, а близько 60% все ще перебувають у пошуку. Третина підприємств обрали вендорів для цього, але бачать різні ризики під час реалізації проєктів.

Читайте також: Виробники російської зброї зіткнулися з дефіцитом працівників: шукають десятки тисяч токарів та операторів верстатів

За оцінкою компанії J'son & Partners Consulting, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ступінь залежності російських компаній від західних програмних та апаратних рішень у різних галузях та секторах економіки значно відрізнявся.

Так, в електроенергетиці (генерація та мережі) на іноземні рішення припадало частка у 30-50%, у транспортуванні нафти – не більше 30%, у хімії, нафтопереробці, целюлозно-паперовому виробництві – від 80 до 97%, у металургії – 90%, в інших галузях – від 70% до 95%.

На російському ринку широко представлені окремі елементи вітчизняних виробників і розробників АСУ ТП, але аналогів комплексних рішень, таких як Siemens і Yokogawa, досі немає, пояснила гендиректорка J'son&Partners Consulting Світлана Водянова.

Як повідомлялося, тим часом російські IT-компанії почали масово шукати співробітників зі знанням китайської мови.