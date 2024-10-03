БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Енергоатом" замовив захист для Південноукраїнської АЕС за 600 мільйонів. Його будуватимуть більше року

паес

Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" 2 жовтня уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції.

Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року, передає БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Умови контракту приховані, з огляду на воєнний стан.

За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ "Юженергобуд" зареєстроване у самому Южноукраїнську, бенефіціаром компанії вказаний Матвій Ясеницький.

Як повідомлялося, 25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель. ФОТО

Нагадаємо,  25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.

+12
Копієчка до копієчки:

03.10.2024 17:46 Відповісти
+11
Шоо, тільки тепер? А де те все на що минулого року витратили 40 мільярдів? Може пора за такі розбазарування до стінки ставити!!!
03.10.2024 17:34 Відповісти
+5
Вчасно, дуже вчасно, зважаючи, що бити по енергетиці кацапи почали в 22 році. Закінчать як раз під кінець війни.
03.10.2024 17:41 Відповісти
Вони разом з тима 60 мільярдами, на які НЕ зробили мільон дронів.
03.10.2024 17:48 Відповісти
Може пару "буків" поставить навколо,дешевше буде !
03.10.2024 19:59 Відповісти
А щоб підвищити прожитковий мінимум на 100 грн, вони не можуть, бо в них" немає 5 мільярдів."
03.10.2024 17:50 Відповісти
Саме не піде, і Зелі не дозволить піти
03.10.2024 17:55 Відповісти
Рано чи пізно підуть, або їх змусять.
03.10.2024 18:03 Відповісти
Поки Україну не винищать згідно оманським, не підуть
03.10.2024 19:48 Відповісти
єрмак виродок. Хай здохне сволота
03.10.2024 20:30 Відповісти
А через рік знову замовлять 600 тис....потім ще...ще...
03.10.2024 17:46 Відповісти
і не збудують
03.10.2024 17:49 Відповісти
Чергові гроші в пісок кишені. Покидьки.
03.10.2024 18:00 Відповісти
нарешті роздуплились. А до того взимку прийдеться пару-трійку тижнів посидіти по 12 годин без енергії. Але це не точно.
03.10.2024 18:02 Відповісти
Бажано трьохрівневий захист. Це поки що на підїздні шляхи.Скажіть як злодій може впіймати злодія
03.10.2024 18:02 Відповісти
Все закінчится черговою укладкою неякісного асфальту.
03.10.2024 18:13 Відповісти
"Його будуватимуть більше року"
Ахах. Одна з найдорожчих імітацій діяльності. Як тільки начальніка гримнув, так зразу вирішили показати як вони готуються.
Але реально, 600млн на дієвий захист це ні про що, приблизно як стіна Яценюка, зважаючи на ті темпи з якими росія нарощує виробництва дронів і модернізує їх.
Подивитися на Ізраїль, і росіяни теж точно знають урон який вони можуть нанести тою чи іншою зброєю. Уся інформація абсолютно точно зливаєтсья їм у реальному часі, тим більш з сектору енергетики, який завжди був переповнений симпатиками росії. Захочуть вивести з ладу енергетику на тиждень, розрахують кількість дронів враховуючи можливості ППО, захочуть на місяць, теж розрахують кількість дронів.
03.10.2024 18:20 Відповісти
Тут не начальник гримнув, а начальник - частина схеми (організованої переступної групи) по розкраданню. Ролі розписані, кожен виконує свою. Це як у наперсточників, один "банкує", інший зображає "пересічного перехожого", якому "щастить" і він виграє, хтось на шухере стоїть, хтось під час гри штовхає лоха в бік відволікаючи увагу, хтось випадково встане на заваді під час кіпеша.
04.10.2024 09:58 Відповісти
Цікаво, який захист може протистояти балістиці?
(окрім ПРО, про це мова тут явно не йде)
03.10.2024 18:52 Відповісти
Скільки разів за це "більше року" каца.ня винищить зародки цього ...укриття до нуля
03.10.2024 19:50 Відповісти
Стадион так стадион.
03.10.2024 20:32 Відповісти
свято зеленого спіздінгу.
03.10.2024 21:17 Відповісти
Це точно як з супутником від Притули...)
Він десь є,але його ніхто не бачив...
Так і цей захист...знову українцям "пісяють" просто в очі...
03.10.2024 21:41 Відповісти
А я щось ніяк не можу зрозуміти, як повинен виглядати захист від ракет: бетонний саркофаг, як на Чорнобильській; чи як паперовий сертифікат, що такий захист зійснено? Так виглядає, що це буде паперовий сертифікат. На дорогах зараз "стрьомно" заробляти, то взялись за електростанції. А закупити ППО. До цього мізки не доходять.
04.10.2024 01:21 Відповісти
До тепер рашка не знала де АЕС і не планувала обстрілів? Казкарі блін
04.10.2024 05:58 Відповісти
Ьессмысленная трата денег. Тупо воровство. АЕС невозможно защитить полностью, а частично - нет смысла, потому, что при повреждении любого вспомогательного оборудования, например у уборщицы швабра сломалась, соответствующий блок по требованиям МАГАТЕ надо виводить из эксплуатации. Просто хотят украсть.
04.10.2024 09:48 Відповісти
А Енергоатомом хто ж керує? Як завжди або юрист (як зе), або фсбешник? Трипільську ГРЕС вже вкривали? 10 млрд пропали.
Коли вже ці зелепутінці нажеруться?
04.10.2024 14:43 Відповісти

