"Енергоатом" замовив захист для Південноукраїнської АЕС за 600 мільйонів. Його будуватимуть більше року
Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" 2 жовтня уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції.
Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року, передає БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.
Умови контракту приховані, з огляду на воєнний стан.
За даними аналітичної системи YouControl, ПрАТ "Юженергобуд" зареєстроване у самому Южноукраїнську, бенефіціаром компанії вказаний Матвій Ясеницький.
Як повідомлялося, 25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.
Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".
У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.
В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.
пісоккишені. Покидьки.
Ахах. Одна з найдорожчих імітацій діяльності. Як тільки начальніка гримнув, так зразу вирішили показати як вони готуються.
Але реально, 600млн на дієвий захист це ні про що, приблизно як стіна Яценюка, зважаючи на ті темпи з якими росія нарощує виробництва дронів і модернізує їх.
Подивитися на Ізраїль, і росіяни теж точно знають урон який вони можуть нанести тою чи іншою зброєю. Уся інформація абсолютно точно зливаєтсья їм у реальному часі, тим більш з сектору енергетики, який завжди був переповнений симпатиками росії. Захочуть вивести з ладу енергетику на тиждень, розрахують кількість дронів враховуючи можливості ППО, захочуть на місяць, теж розрахують кількість дронів.
(окрім ПРО, про це мова тут явно не йде)
Він десь є,але його ніхто не бачив...
Так і цей захист...знову українцям "пісяють" просто в очі...
Коли вже ці зелепутінці нажеруться?