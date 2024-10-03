"Енергоатом" скасував договір на ремонт фасадів Хмельницької АЕС за завищеними цінами

Філія "Хмельницька атомна електрична станція" АТ "НАЕК "Енергоатом" 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39" відновлення фасадів філії вартістю 6,75 млн грн.

Роботи мали виконати до кінця жовтня, а ціни матеріалів виявилися значно завищеними, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, підрядник мав відновити антикорозійне покриття зовнішніх стін фасадів філії у важкодоступних місцях.

У підсумковій відомості ресурсів полімерцементну армовану шпатлівку Ceresit CT 29 врахували по 42 грн/кг, хоча "Епіцентр" продає її по 16 грн/кг, що в 2,5 раза дешевше (тут і далі ціни вказані з ПДВ).

Фасадну шпатлівку Ceresit CT 225 замовили по 44 грн за кілограмг, а "Епіцентр" пропонує її по 33 грн/кг, що на 25% дешевше.

Грунтовку Ceresit CT 19 замовили по 155 грн/кг, тоді як в "Епіцентрі" її можна купити по 93 грн/кг, що в півтора раза дешевше.

Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги ніхто інший не подався.

Після публікації цієї новини у пресслужбі "Енергоатома" заявили, що виявили завищення цін самостійно, а угоду розірвали.

"Відповідними підрозділами "Енергоатома" було встановлено невідповідність цін у проєктній документації цієї закупівлі. Відповідно до наказу генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри від 30 вересня 2024 року №1914 розпочато службове розслідування, а договір з постачальником розірвано", – повідомили у пресслужбі державної компанії.

Нагадаємо, філію "Хмельницька АЕС" очолює Андрій Козюра, уповноваженою особою з публічних закупівель є Сергій Михальчук.

"Спеціалізоване управління-39" зареєстрована в селі Великий Олексин Рівненської області. Фірма належить Михайлу Мельнику, який також володіє ППФ "Техзапчастина" та рівненською "Арм-Еко". Остання відома постачанням російських холодильників для місцевих освітян та підозрами у можливій змові через типову поведінку на торгах. Раніше "Арм-Еко" належала депутату Рівненської міськради Роману Стасюку.

З 2016 року "Спеціалізоване управління-39" отримало підрядів на 57,40 млн грн, найбільше – у нинішнього замовника.