Виробник "Жигулів" просить уряд захистити росіян від дешевих іномарок з Китаю

Влада має захистити "АвтоВАЗ" та інших російських виробників автомобілів від дешевих іномарок з Китаю.

Про це заявив президент російського автомобілебудівного концерну Максим Соколов, пише The Moscow Times.

"Російські машинобудівники готові виконати поставлені завдання. Але тут дуже важливо, щоб держава підтримала нас через точкове доналаштування законодавства, через заходи захисту ринку від імпортного демпінгу, а також через пільгові позики ФРП, гранти та субсидії", – сказав очільник "АвтоВАЗу".

За словами Соколова, це особливо важливо за умов "драматично високої ключової ставки центробанку" – з 13 вересня вона дорівнює 19%.

Він додав, що виробники повинні "підказувати галузевим міністерствам та відомствам", яких заходів потрібно вжити для "ефективної підтримки" російського автопрому. У зв'язку з цим він закликав колег формулювати "чіткі, змістовні та конструктивні пропозиції" для органів виконавчої влади.

Як повідомлялося, уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зросте року так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

"АвтоВАЗ" активно лобіював підвищення утильзбору через конкуренцію з китайськими концернами. У компанії також запевняли, що індексація стимулює іноземних постачальників розміщувати свої виробництва у Росії для часткової компенсації збору.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни.Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.