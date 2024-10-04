БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Енергоатом" звільнив топменеджера, якого спіймали на хабарі

Затримання на хабарі працівника Енергоатома Олександра Скопича

НАЕК "Енергоатом" звільнив директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого у вересні СБУ спіймала на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Враховуючи суспільний резонанс і порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 року наказом в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" підкреслили, що підозра Скопича "жодним чином не повʼязана з його роботою в компанії.

Як повідомлялося, у вересні СБУ затримала на хабарі у розмірі 100 тис. грн директора НАЕК "Енергоатом" з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнсу Олександра Скопича. 

За даними слідства, до нього звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів за договором, укладеним ще в грудні 2022 року. Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис грн.

Пізніше суд обрав Скопичу запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.

хабар (519) звільнення (1024) Енергоатом (1216)
Накрався - їдь відпочивай в Монако. Потім повернешся
показати весь коментар
04.10.2024 12:43 Відповісти

