"Енергоатом" звільнив топменеджера, якого спіймали на хабарі

НАЕК "Енергоатом" звільнив директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого у вересні СБУ спіймала на хабарі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Враховуючи суспільний резонанс і порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 року наказом в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Енергоатомі" підкреслили, що підозра Скопича "жодним чином не повʼязана з його роботою в компанії.

Як повідомлялося, у вересні СБУ затримала на хабарі у розмірі 100 тис. грн директора НАЕК "Енергоатом" з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнсу Олександра Скопича.

За даними слідства, до нього звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів за договором, укладеним ще в грудні 2022 року. Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тис грн.

Пізніше суд обрав Скопичу запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.