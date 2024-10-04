Віртуальний monobank запускає власні платіжні POS-термінали

Віртуальний банк monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G.

Про це на своїй сторінці у TikTok повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський, передає Forbes.

"У терміналі є свій акумулятор та модуль 4G, тому навіть якщо у магазині немає світла та інтернету, він буде працювати", – йдеться у його повідомленні.

Підключення терміналу триває пів години, а відправити його зможуть на будь-яке відділення "Нової пошти" або курʼєром.

Як уточнив Рогальський виданню, за рік український необанк планує встановити близько 15 тисяч терміналів. "Це стало б логічним продовженням наших продуктів для торгових підприємств і тих, кому не зручно користуватись QR-терміналом", – додав він.

Тарифи: 500 грн – оренда терміналу, 1,3% – плата за транзакцію.

Як повідомлялося, у квітні відбувся редизайн застосунку віртуального банку monobank.

у березні monobank розширив можливості "банок". Загалом за час роботи цього інструменту було зібрано майже 50 млрд грн.