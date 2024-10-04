Кабмін зменшив терміни явки до ТЦК після отримання повістки поштою

Кабінет Міністрів скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 14 до 7-10 днів.

Відповідну постанову №1134 уряд ухвалив 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК та СП, його відділу або до відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління чи регіональних органів СБУ надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

При цьому, день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів – протягом 10 діб від дня надсилання повістки поштою рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Раніше день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного визначався не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, змінивши вимоги до повісток.

Зокрема, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, матимуть унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці. Перевірити QR-коду на повістці можна буде у додатку "Резерв+".

Сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру повістки централізовано розсилатиме "Укрпошта". Для цього Кабмін вже виділив 71,82 мільйона гривень на централізований друк та розсилання 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.