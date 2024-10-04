Кабмін ухвалив документи для запуску системи "еАкциз"

Кабінет міністрів ухвалив нормативно-правові акти для запуску системи "еАкциз".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Продовжуємо працювати над "еАкцизом" та наближаємо створення прозорого ринку алкоголю й тютюну. Уряд ухвалив нормативно-правові акти, які наближають впровадження "еАкцизу", – йдеться у повідомленні.

Зоокрема, серед ухвалених актів рішення про:

створення та функціонування системи еАкциз

надання витягів з системи

алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора

складання акцизного електронного документа.

Як працюватиме "еАкциз"

Зазначається, що традиційні паперові акцизні марки будуть замінені на електронні з унікальними кодами. Це дозволить людям сканувати продукцію за допомогою "Дії", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

У Мінцифри наголосили, що "еАкциз" дасть можливість споживачам перевіряти легальність продукції через "Дію", бізнесу – отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, а державі – не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

Тестування системи запустять навесні 2025 року, повноцінно "еАкциз" запрацює в січні 2026 року.

Як повідомлялося, виробництво алкоголю в Україні перевищило рівень 2021 року. Водночас сплата платежів компаніями алкогольної галузі до бюджету за сім місяців 2024 року зросла майже на 20%, або на 1,1 млрд грн.