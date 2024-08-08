Виробництво алкоголю в Україні перевищило рівень 2021 року, – Гетманцев

Сплата платежів компаніями алкогольної галузі до бюджету за сім місяців 2024 року зросла майже на 20% відносно аналогічного періоду 2023 року, або на 1,1 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Прослідковується і зростання податкової ефективності з ПДВ. Із урахуванням останніх підсумків декларування ПДВ податкова ефективність по галузі у 2024 році становить 7,12%, що більше минулого року на 1,5 відсоткові пункти (5,62%) (довідково: у мирному 2021 році – податкова ефективність становила 5,16%)", – зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. За сім місяців цього року до бюджету надійшло на 0,5 млрд грн більше (+10,8%) від фактичних надходжень за аналогічний період минулого року.

При цьому обсяги виробництва лікеро-горілчаної продукції в першому півріччі 2024 року збільшились на 8,3% до 13,4 млн дал з 12,3 млн дал у першому півріччі 2023 року (у першому півріччі 2021 року –12,05 млн дал).

У травні повідомлялося, що уряд України схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства Європейського Союзу в частині ставок акцизного податку.

У липні Гетманцев заявляв, що детінізація української економіки може поповнювати бюджет на 500 млрд грн на рік.