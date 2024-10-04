Власник мережі супермаркетів "АТБ" купує бізнес із виробництва електроенергії

Власник найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ" Геннадій Буткевич купує частку у компанії, яка займається виробництвом електроенергії.

Зокрема, Антимонопольний комітет 3 жовтня погодив придбання фондом "Магнум" Буткевича частки у компанії "УТ Пауер", повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно із повідомленням, АМКУ надав дозвіл АТ "Закритий недиверсифікований венчурний фонд "Магнум" на набуття разом із ТОВ "Управляюча компанія "Укртепло" контролю над ТОВ "УТ Пауер".

За даними у аналітичній системі YouControl, основний вид діяльності зареєстрованої у травні 2024 року компанії "УТ Пауер" – виробництво електроенергії. Серед інших видів діяльності – передача і розподіл електроенергії, постачання гарячої води та кондиційованого повітря, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо.

Фонд "Магнум" належить Геннадію Буткевичу, який є співвласником мережі супермаркетів "АТБ" та президентом футбольного клубу "Полісся". Наразі фонду Буткевича вже належить частка 18,88% в "УТ Пауер". Водночас основним власником компанії (частка 81,12%) є ТОВ "Укртепло" підприємця і власника футбольного клубу "Верес" Івана Надєїна.

Як повідомлялося, раніше компанія "Епіцентр Дженерейшн", що входить до групи "Епіцентр", отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.

Раніше директор "Епіцентру" Петро Михайлишин розповідав, що компанія "Епіцентр" у поточному році планує інвестувати майже 2,2 мільярда гривень у закупівлю й встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 100 МВт для забезпечення електроенергією власних виробничих підприємств, а надалі й торгових центрів.

Крім того, близько 3 мільярда гривень компанія планує витратити на облаштування сонячних електростанцій на дахах своїх підприємств та магазинів, що дозволить замістити до 30% споживання електроенергії.