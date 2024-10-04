АМКУ викрив змову на закупівлі бирок для деревини держпідприємством "Ліси України" на 90 мільйонів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" на загальну суму 3,03 мільйона гривень за змову на тендері держпідприємства "Ліси України" на постачання бирок для маркування деревини.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 3 жовтня, повідомляє пресслужба Комітету.

Згідно із повідомленням, під час розслідування справи АМКУ встановив, що ці дві компанії вчиняли антиконкурентні узгоджені дії з метою усунення конкуренції між ними під час участі у зазначеній закупівлі очікуваною вартістю 90,06 млн грн.

"Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією", – вказують у АМКУ.

За змову ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" оштрафували на загальну суму 3,03 млн грн. Крім того, цим компаніям на три роки заборонено брати участь у публічних закупівлях.

За даними у аналітичній системі YouControl, ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" через зареєстровану у Німеччині фірму "Т&E ГМБХ" належить киянам Володимиру та Олесі Молочко. Власником ТОВ "Бергбау-Технік" вказано мешканця Чернівців Валерія Костенкова.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року його директором призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.