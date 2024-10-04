БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 027 4

АМКУ викрив змову на закупівлі бирок для деревини держпідприємством "Ліси України" на 90 мільйонів

ліси

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" на загальну суму 3,03 мільйона гривень за змову на тендері держпідприємства "Ліси України" на постачання бирок для маркування деревини.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 3 жовтня, повідомляє пресслужба Комітету.

Згідно із повідомленням, під час розслідування справи АМКУ встановив, що ці дві компанії вчиняли антиконкурентні узгоджені дії з метою усунення конкуренції між ними під час участі у зазначеній закупівлі очікуваною вартістю 90,06 млн грн.

"Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією", – вказують у АМКУ.

За змову ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" та ТОВ "Бергбау-Технік" оштрафували на загальну суму 3,03 млн грн. Крім того, цим компаніям на три роки заборонено брати участь у публічних закупівлях.

За даними у аналітичній системі YouControl, ТОВ "Торговий дім Латчбахер Україна" через зареєстровану у Німеччині фірму "Т&E ГМБХ" належить киянам Володимиру та Олесі Молочко. Власником ТОВ "Бергбау-Технік" вказано мешканця Чернівців Валерія Костенкова.

Читайте також: Держпідприємство "Ліси України" купило ще 50 новеньких автівок за 45 мільйонів

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року його директором призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.

Автор: 

тендер (2222) Антимонопольний комітет (1475) Prozorro (1804) закупівлі (2718) Ліси України (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по логіці, ліси України, повинен очолювати лисий з кварталу. бо від лісів теж тільки лисини скоро залишаться.
показати весь коментар
04.10.2024 19:49 Відповісти
А де ще в Зельоних не викрили змову, корупцію, і брехню? А ніде! Всюди злочини! На всіх рівнях влади!

показати весь коментар
04.10.2024 19:55 Відповісти
Ціна однієї бирки змінюється в залежності від її типу і стільки типів зібралися на цьому прикурити, таке їх гасло.

_
показати весь коментар
04.10.2024 20:26 Відповісти
90 лямів за бірочки??? Та за такі гроші можна було б оббірити всі ті мільярд дерев які обіцяв посадити навеличніший лідор **********, але так і не посадив... Тоді виникає питання - нах...я тоді заказувати ті бірочки????
показати весь коментар
04.10.2024 23:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 