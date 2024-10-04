Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
Наприкінці робочого тижня курс гривні зміцнюється щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 7 жовтня, на рівні 41,1859 грн/$, порівняно із 41,2202 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 9 копійок – до 45,4322 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
